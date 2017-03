Băng trộm chuyên ‘săn’ người say

Ngày 17-12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận vừa triệt phá hai băng nhóm đã gây ra hàng chục vụ trộm tài sản khắp các địa bàn TP.HCM. Đặc biệt là nhóm này chuyên nhắm vào những người say bia, rượu ngủ bên đường.

Lấy tiền, xe máy của ma men

Chỉ trong vòng một tuần xác lập chuyên án, ngày 12-12, Công an quận Thủ Đức bắt gọn bảy nghi can gồm Nguyễn Kim Mỹ (tự Hùng Best), Hồ Văn Ngộ, Đỗ Văn Thế, Nguyễn Thị Xuân Lan, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Quốc Dinh (Dũng “già”) và Nguyễn Ngọc Minh (Tý “mập”). Đồng thời công an thu giữ bốn xe máy là tang vật vụ án.

Đêm 12-12, phát hiện anh NND say rượu nằm ngủ dưới chân cầu Bình Phước, quận Thủ Đức, Thế xuống xe giả bộ hỏi thăm, liếc nhìn bên cạnh chiếc xe Air Blade cắm sẵn chìa khóa. Thế lên xe của anh D. nổ máy cùng đồng bọn bỏ chạy. Sau đó Thế bán xe cho Tý “mập” với giá 3 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Băng nhóm của Tý “mập”, Hùng Best chuyên “săn” những người say rượu ngủ bên đường để trộm xe, tài sản. Ảnh: HT

Trong thời gian ngắn các đối tượng liên tục trộm được nhiều tài sản của những người say rượu. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 19-7, Minh, Ngộ, Hoàng và ba đồng bọn (chưa rõ lai lịch) đến gầm cầu vượt Bình Triệu tìm “con mồi”. Nhìn thấy một thanh niên quá chén nằm ngủ lề đường. Ngọc đến móc túi người này lấy trộm được 13 triệu đồng. Thấy ngon ăn, Minh đến móc bóp tiếp thì nạn nhân tỉnh giấc tri hô, Minh vứt lại bóp và cùng đồng bọn bỏ chạy.

Tại khu vực vòng xoay Bình Triệu, khoảng 1 giờ sáng 28-9, Hùng Best, Tý “mập”, cùng với bốn đối tượng khác đến đây thì phát hiện một thanh niên say xỉn dựng xe nằm ngủ như chết. Lập tức cả bọn lấy xe của ma men bỏ chạy. Sau đó Tý “mập” đem xe đến cửa khẩu Bình Hiệp, Long An bán cho một người Campuchia được 7 triệu đồng. Trước đó, sáu đối tượng này cũng đã lấy trộm một chiếc xe hiệu Yamaha Sirius của một người say rượu ở cầu Bình Phước. Tý “mập” mua lại rồi cũng đem đến cửa khẩu Bình Hiệp bán qua Campuchia.

Đang bị truy nã tiếp tục đi trộm

Không chỉ gây án chủ yếu ở địa bàn quận Thủ Đức, băng nhóm này còn hoạt động các địa bàn lân cận. Khoảng 20 giờ 30 ngày 10-12, Mỹ, Thế, Ngộ, Lan đi trên ba xe máy thấy một người say ngã xe trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Lan giả vờ đến đỡ dậy rồi nhanh tay móc túi nạn nhân lấy chiếc ĐTDĐ cảm ứng.

Riêng Đỗ Quốc Dinh từng tham gia một băng nhóm cướp giật tài sản và bị Công an quận Gò Vấp truy nã. Trong thời gian trốn truy nã, Dinh đã gia nhập nhóm của Thế. Một tối giữa tháng 10-2014, Thế, Lan, Dinh và Sơn (chưa rõ lai lịch) đang ngồi uống cà phê gần gầm cầu vượt Bình Triệu, thấy một thanh niên say rượu đang ngủ gục đầu lên xe máy. Thấy “mồi ngon”, lập tức Lan lại gần móc túi người thanh niên lấy được một ĐTDĐ iPhone 6 và 8 triệu đồng. Cũng tại đây, vào ngày 15-10, Hùng Best, Tý “mập”, Phạm Minh Nhật (bị Công an quận 1 bắt trong một vụ án khác) cùng đồng bọn nhìn thấy anh NĐN say ngủ cạnh chiếc xe Honda Air Blade. Chúng đến lấy xe của anh N. một cách dễ dàng rồi giao Tý “mập” đem xe xuống cửa khẩu Bình Hiệp để tiêu thụ.

Trong một chuyên án khác, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ một băng trộm cắp gồm bốn nghi can: Lê Công Sơn (tự Chó), Lê Công Bé Ba (Ba “heo”), Lê Hoàng Phim (Bi “mập”) và Lê Ngọc Thoại. Băng nhóm này thường đi rảo trên nhiều tuyến đường để trộm cắp xe máy hoặc đột nhập vào nhà người dân trộm tài sản.