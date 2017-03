Băng trộm cướp đêm vùng ven sa lưới

Ngày 26-4, Thiếu tá Bùi Thiện Thành, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Tài (tạm trú quận Bình Tân), Huỳnh Nhật Viên, Nguyễn Văn Tú (sống lang thang), Dương Thị Diễm Châu và Nguyễn Thành Hoàng (ngụ Long An) về hành vi cướp tài sản.

Được biết trong thời gian qua trên địa bàn huyện Bình Chánh xảy ra một số vụ trộm cướp tài sản, do đó công an huyện xác lập chuyên án đấu tranh truy xét.

Các trinh sát hình sự đã có kế hoạch tuần tra mật phục trên những tuyến địa bàn thường xuyên xảy ra nạn trộm cướp. Khoảng 4 giờ ngày 25-4, tổ trinh sát hình sự Bình Chánh trên đường tuần tra đã phát hiện một vụ cướp tài sản trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Long điều khiển xe Exciter (biển số 60B8-327.02) bị một nhóm thanh niên gồm ba nam, một nữ đi trên hai xe máy ép sát, xông vào đánh túi bụi, sau đó cướp xe và bỏ chạy về hướng chợ Vĩnh Lộc. Tổ tuần tra đã truy đuổi nhóm cướp đến địa phận ấp 5, xã Vĩnh Lộc A thì có một đối tượng bị té ngã, bỏ xe chạy bộ, để lại hiện trường một xe Dream và một cái bóp.

Băng trộm cướp về đêm đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bình Chánh.

Tang vật thu giữ. Ảnh: TK

Các trinh sát tiếp tục truy xét, đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày đã bắt được Nguyễn Thành Hoàng đang trốn tại địa bàn quận Tân Phú. Tiếp tục đấu tranh khai thác Hoàng, Công an huyện Bình Chánh xác định được những đối tượng còn lại và tiến hành bắt giữ ngay trong ngày 25-4.

Qua điều tra bước đầu xác định nghi can cầm đầu là Nguyễn Tấn Tài. Các thành viên trong băng nhóm khai nhận mỗi đêm thường hoạt động khoảng 24 giờ trở đi. Chúng thường rảo trên nhiều tuyến đường ở khắp các địa bàn tại TP.HCM để trộm cướp. Đêm 24 rạng sáng 25-4, nhóm này rảo trên địa bàn quận Tân Phú định đột nhập vào nhà dân để trộm nhưng Công an quận Tân Phú tuần tra ráo riết nên nhóm của Tài rủ nhau đến địa bàn Bình Chánh gây án. Khi nhóm của Tài thực hiện hành vi cướp xe của anh Long thì bị trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh truy bắt.

Các đối tượng trong băng nhóm này chủ yếu sống lang thang, ngày vạ vật chơi game, tối thì vào nghĩa trang để ngủ. Sau khi trộm cướp được tài sản thì bán lấy tiền để sử dụng ma túy đá và chơi game.

Qua đấu tranh, nhóm của Tài thừa nhận đã gây ra 12 vụ trộm cướp ở các địa bàn như quận Tân Phú, Bình Tân. Chủ yếu đột nhập vào nhà dân để trộm tài sản, trộm xe máy của những người đàn ông say xỉn ngủ trên lề đường,… Cho đến thời điểm hiện nay, Công an huyện Bình Chánh đã xác định được tổng cộng sáu vụ có bị hại và tang vật mà băng nhóm này gây ra. Ngoài ra, khi khám xét nhà trọ của Tài và Châu thuê sống ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, công an đã thu giữ hai con dao tự chế, dạng mã tấu.

H.TUYẾT