Băng trộm ma mãnh 'ăn hàng' chưa được 1 ngày thì bị bắt

Sáng 29-9, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An) cho biết đơn vị vừa bàn giao các đối tượng gồm: Đậu Văn Kiều (SN 1995), Võ Hồng Thành (SN 1987) đều quê Nghệ An và Hoàng Quốc Sỹ (SN 1991, quê Hà Tĩnh) cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ về hành vi tổ chức cướp giật tài sản. Trước đó vào rạng sáng 28-9, Đậu Văn Kiều, Võ Hồng Thành, Hoàng Sỹ Quốc cùng một người tên Thế (chưa rõ nhân thân lai lịch) lên đường... hành nghề trộm cắp.



Những người bị bắt trong vụ trộm cắp tài sản.

Khi đến đường D11 thuộc khu dân cư Việt Sing, KP 4, phường An Phú, những người này phát hiện chiếc xe máy 38L1-057.82 của anh Nguyễn Văn Hùng đang dựng trước cửa phòng trọ liền ra tay trộm cắp. Phát hiện xe mình bị kẻ gian lấy mất, anh Hùng đuổi theo thì bị ba người cản địa để đồng bọn tẩu thoát.

Ngay sau đó anh Hùng đến Công an phường An Phú trình báo sự việc. Xét thấy hành vi, thủ đoạn của nhóm trộm cắp có tổ chức, lãnh đạo Công an phường An Phú đã điện thoại báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Thuận An và điều động nhiều “hiệp sĩ” trong CLB Phòng, chống tội phạm của phường cùng nhau kết hợp, theo dõi trên các tuyến đường những người này có thể đưa tang vật đi tiêu thụ.

Từ hình ảnh camera an ninh trên nhiều tuyến đường khu phố 4, phường An Phú, lực lượng công an đã nhận dạng được biển số xe máy vừa bị mất cùng đối tượng đang di chuyển về hướng phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) nên bố trí lực lượng theo dõi.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được ba đối tượng nêu trên cùng tang vật tại khu khố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp. Qua đấu tranh khai thác, ba người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.