Băng trộm "Người dơi" sa lưới

Từ cuối tháng 7/2012, trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị với thủ đoạn khá giống nhau. Đối tượng lợi dụng đêm tối, đột nhập từ tum các nhà riêng cao tầng, sau đó lấy cắp tài sản có giá trị. Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra và đã bắt được thủ phạm của ổ nhóm trộm cắp được mệnh danh là "Người dơi" gồm 5 đối tượng…



Đêm mùng 5, rạng ngày 6/8, khí hậu ở lòng chảo Mường Thanh trở nên ngột ngạt và oi bức. Nhiều gia đình mở cửa sổ và cửa phòng tầng 2, tầng 3 để đón khí trời. Và đây cũng tạo sơ hở để kẻ gian đột nhập.



Nạn nhân đầu tiên đến trình báo Công an huyện Điện Biên là ông Trần Xuân Thăng, trú tại Đội 2, xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Mặc dù tầng 1 cửa đóng then cài nhưng laptop, điện thoại di động, ví tiền của con trai ông ở tầng 2 đã không cánh mà bay.







Tang vật vụ án.



Theo Hà Trung Hoàng (CAND)



Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện đối tượng đã đột nhập vào gia đình ông là từ 1 thanh sắt bị bẻ cong lộ ra từ căn nhà mới xây bên cạnh, bám men theo gờ tường của nhà hàng xóm, sau đó đu người lên mái tôn tầng 1 và qua lan can tầng 2 vào để trộm đồ.Vụ việc đang được lực lượng Công an ráo riết điều tra thì sáng 7/8, Công an huyện Điện Biên tiếp tục nhận được đơn trình báo của ông Cao Trọng Quý, trú tại bản Yên Cang, xã Sam Mứn về việc bị kẻ gian đột nhập từ tầng 2 vào lấy cắp 1 điện thoại di động và 7 triệu đồng tiền mặt...Theo báo cáo của Công an huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8/2012, khu vực lòng chảo Mường Thanh đã ghi nhận ít nhất 36 vụ trộm cắp với thủ đoạn như 2 vụ kể trên, làm dư luận hết sức hoang mang.Thượng tá Nguyễn Quốc Hương, Phó trưởng Công an huyện Điện Biên cho biết: Qua phân tích các vụ việc, Ban chuyên án nhận định các vụ việc xảy ra trên địa bàn đều là do một nhóm đối tượng gây ra. Thủ đoạn của bọn chúng tinh vi, xảo quyệt thể hiện đây là nhóm tội phạm có tổ chức, rất chuyên nghiệp và phải có "bề dày" kinh nghiệm.Ban chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ rà soát danh sách toàn bộ đối tượng cộm cán, từng có tiền án tiền sự về trộm cắp ở các địa phương, trong đó tập trung vào địa bàn TP Điện Biên và huyện Điện Biên. Lật lại những trang hồ sơ hình sự, các điều tra viên thấy nổi lên đối tượng Lê Văn Bền, 20 tuổi, HKTT ở Đội 7, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Lê Văn Bền từng bị bắt và bị xử phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản (Bền mới ra trại hồi tháng 4/2012). Đáng chú ý các vụ việc hồi cuối năm 2009 hắn gây ra có nhiều tương đồng với các vụ việc mới đây.Lê Văn Bền đã được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Chiều 27/8, tại khu vực chợ Bản Phủ, QL279, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp kiểm tra xe máy BKS 27F6-7934 do Lê Văn Bền điều khiển, phát hiện 1 thanh mã tấu giấu dưới yên xe, Bền được đưa về Công an huyện để xác minh, làm rõ.Qua nhiều giờ đấu tranh, Lê Văn Bền đã thừa nhận là thủ phạm của một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn lòng chảo Mường Thanh và khai báo ra các đối tượng trong đường dây. Đó là: Vũ Anh Đức, trú tại Đội 4, xã Noong Hẹt; Trần Đình Phú, trú tại Đội 7, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, Lò Văn Tình (đều 22 tuổi), trú tại Đội 10a, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận, ban ngày chúng đi lang thang tại những nơi tập trung đông dân cư, theo dõi các gia đình, sau đó bàn phương án hành động. Khi đột nhập, chúng đều mang theo hung khí sẵn sàng "chơi đến cùng" nếu bị phát hiện.Số vụ trộm cắp các đối tượng thực hiện trót lọt đã lên đến 36 vụ, tang vật lấy được gồm 10 máy tính xách tay, 35 điện thoại di động các loại, gần 60 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác. Tài sản đánh cắp được chúng đem bán rồi chia nhau tiền đi mua và sử dụng ma túy, trung bình lên đến 4 triệu đồng 1 ngày!