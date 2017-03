Băng trộm tấm đan sa lưới

Nhận được tin báo của Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị, Công an huyện Tân Thành đã tuần tra, mai phục ở các ngã đường. Sáng 19-7, trên đường tuần tra, tổ bảo vệ dân phố và Công an TT.Phú Mỹ (huyện Tân Thành) phát hiện một đối tượng chạy xe máy vào khu vực gần vựa ve chai tại ấp Ông Trịnh (xã Tân Phước, Tân Thành) với bộ dạng khả nghi. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, nam thanh niên bỗng run lẩy bẩy. Trên baga xe của hắn đang kẹp hai tấm đan chắn rác bằng gang.

Đối tượng khai nhận tên Trần Văn Trung (SN 1991, quê Sóc Trăng), còn hai tấm đan trên xe là do Trung và hai người bạn của hắn vừa trộm được mang đi tiêu thụ. Sau khi bắt giữ Trung, công an tiếp tục đến phòng trọ tại khu phố Vạn Hạnh (TT.Phú Mỹ, Tân Thành) bắt tiếp hai đồng phạm của hắn là Nguyễn Văn Vũ (tự Cu, SN 1991, quê An Giang) và Danh Trần Từ Thiện (tự Lè, SN 1990, quê Kiên Giang).



Các đối tượng tại hiện trường

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong thời gian đi làm phụ hồ, thấy công nhân của Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị gỡ tấm đan ngăn rác cống thoát nước nên chúng nảy sinh ý định trộm đem bán lấy tiền tiêu xài. Các tấm đan trộm được, chúng đem đến bán cho vựa phế liệu của Nguyễn Văn Ngời (SN 1968, ngụ ấp Ông Trịnh, xã Tân Phước, Tân Thành).

Theo thống kê của Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị trong tháng 7-2012, tại địa bàn TT.Phú Mỹ đã xảy ra 5 lần mất trộm 48 tấm đan chắn rác, loại bằng gang (diện tích 0,55m x 0,35m). Mỗi tấm nặng 37kg được mua tại xưởng với giá 1,370 triệu đồng. Hiện Công an huyện Tân Thành đang triệu tập chủ vựa phế liệu Nguyễn Văn Ngời đến cơ quan công an để làm việc.

Theo ĐĂNG THANH (CATP)