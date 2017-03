Băng trộm Tuấn “đại bàng” sa lưới

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết công an vừa bắt được một nhóm trộm chuyên nghiệp.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn “đại bàng”, quê Sóc Trăng), Nguyễn Quốc Đạt, Võ Văn Phương và Nguyễn Văn Dĩ. Trước đó, do người dân ở gần nơi nhóm Tuấn “đại bàng” trọ phát hiện các đối tượng có biểu hiện bất minh nên báo công an. Qua quá trình theo dõi, ngày 11-10, các trinh sát hình sự đã đưa các nghi can về trụ sở làm việc. Tuấn "đại bàng", nghi can cầm đầu băng trộm. Ảnh: CTV Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận trước đó tối 9-10, Tuấn và đồng bọn rủ nhau đi xem nhà nào sơ hở thì lấy trộm. Khi chúng đến khu nhà trọ 43/25 khu phố 1B, phường An Phú (thị xã Thuận An) thấy còn mở cửa nên lẻn vào trộm hai chiếc xe máy. Băng Tuấn “đại bàng” còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn, cơ quan công an đang mở rộng điều tra. H.NHI