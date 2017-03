Báo cướp giả để được đổi việc

Theo lời kể của Tám, lúc 2 giờ cùng ngày, trong lúc anh ta đang trực tại mục tiêu nói trên thì có sáu thanh niên đi trên hai xe gắn máy ập đến rút dao khống chế lấy ví (trong đó có 100 ngàn, 60 USD cùng một số giấy tờ tùy thân). Do đường vắng, chúng lại có hung khí nên anh không dám kêu la hoặc chống trả gì. Tám cho biết lúc đó trời tối nên không thể nhận dạng được người và xe bọn cướp.

Nhận được thông tin, công an phường rà soát quanh khu vực nhưng không có ai chứng kiến sự việc trên. Vụ án được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp thụ lý. Sau nhiều ngày vào cuộc, cuối cùng công an quận phát hiện đây là một vụ báo án giả. Tại cơ quan điều tra, Tám thừa nhận anh ta đã bịa ra việc bị cướp tài sản. Khi được hỏi nguyên nhân, Tám cho biết khoảng ba tháng trước, anh ta xin vào làm bảo vệ tại Cty L.C (quận 12) và được phân công bảo vệ siêu thị Satrafoods trên đường Lạc Long Quân, quận 11. Sau một thời gian ngắn, Tám được điều về mục tiêu mới tại P16QGV. Chỗ làm mới khó khăn hơn, không có chỗ trú mưa, không có nhà vệ sinh... lại nghe người bảo vệ cũ nói là mục tiêu này phức tạp, thường xuyên mất đồ nên Tám không mặn mà, vì sợ lỡ mất tài sản không đủ tiền đền bù. Có lần anh ta đã báo với đội trưởng xin được về lại vị trí cũ, nhưng chỉ nhận được lời hứa chờ người thay thế thì mới tính được. Vì thế, Tám nghĩ ra trò báo bị cướp giả (như đã trình bày ở trên) để Cty đổi việc chỗ khác. Đúng như dự đoán, sau đó, Tám được chuyển về bảo vệ mục tiêu tại P14QGV.

Khi khai báo lại toàn bộ sự việc, Tám cũng nói thêm: “Do muốn đổi chỗ làm nên tôi đã báo án giả, bản thân không biết như vậy là vi phạm pháp luật. Đến giờ, tôi mới hiểu việc làm của mình là sai và chỉ biết xin lỗi các anh công an”. Cho dù có biện hộ thế nào thì hành động của Tám cũng đã thể hiện sự coi thường pháp luật và rất đáng bị lên án, nhất là khi anh ta đang làm một nghề cần phải nắm vững và hiểu rõ luật pháp.



