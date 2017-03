Bảo đảm tối đa quyền lợi của các nạn nhân

Nỗ lực tìm kiếm

Vào 10 giờ sáng qua, lực lượng cứu nạn với sự hỗ trợ của năm máy xúc đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ tư trong số 18 nạn nhân. Đó là anh Lê Công Tú, công nhân trắc địa của Công ty Sông Đà 2. Tú 21 tuổi, quê ở Hà Nam, được ghi nhận là người trẻ nhất trong số các nạn nhân. Ông Lê Văn Doanh, cha của Tú đã có mặt tại hiện trường để nhận xác con.

Tại hiện trường, công việc cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Dựa theo sơ đồ, lực lượng cứu hộ đã xác định các vị trí có thể có nạn nhân và cắm cờ vàng báo hiệu cho việc tìm kiếm. Tuy nhiên, theo lực lượng cứu hộ, các thi thể đều nằm sâu dưới lớp đất đá dày 50-70 m nên việc bóc tách không đơn giản. Trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Đức Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban tìm kiếm cứu nạn, cho biết: “Đã cho nổ gần một tấn thuốc nổ nhưng vẫn không ăn thua. Lớp đất đá quá dày, cộng thêm nguy cơ đá rơi từ trên núi xuống nguy hiểm cho người cứu hộ nên chúng tôi phải nghiên cứu thận trọng, không thể để xảy ra sai sót tiếp theo”. Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, Tổng Công ty Sông Đà đã tăng cường thêm một chiếc cẩu với công suất 80 tấn, là chiếc cẩu có trọng tải lớn nhất Việt Nam hiện nay để hỗ trợ đào đất đá.

Vào 12 giờ 30 trưa qua, lãnh đạo hai công ty Sông Đà 2 và Sông Đà 5 đã có mặt tại hiện trường lập đàn làm lễ cầu siêu cho 18 nạn nhân xấu số. Lễ cầu siêu này có sự tham gia của đại diện gia đình các nạn nhân. Bốn thi thể tìm thấy đầu tiên đã được người thân tiếp nhận, khâm liệm, đưa di hài về quê để an táng.

Đến 17 giờ chiều, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm thi thể của anh Nguyễn Văn Vạn và anh Võ Văn Trang, đều thuộc Công ty Sông Đà 2. Thi thể của hai anh được tìm thấy tại khu vực phía bên trái mỏ đá D3. Lực lượng cứu nạn đã phải gạt hàng chục tấn đất đá mới thấy thi thể của hai anh nằm sâu khoảng ba mét. Ngay sau đó, gia đình các nạn nhân và tổng công ty đã làm thủ tục đưa các anh về quê an táng.

Nếu khó khăn có thể được trợ cấp lâu dài

Để giúp đỡ những người bị nạn, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ gia đình mỗi công nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn tại công trình thủy điện Bản Vẽ hai triệu đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ mỗi nạn nhân năm triệu đồng. Tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Sông Đà cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc thông báo, đưa đón, sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho thân nhân các nạn nhân cũng như trong việc đưa thi hài các nạn nhân về quê an táng. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã vào tận công trường tham gia cứu nạn và chuyển số tiền trợ giúp 500 triệu đồng quyên góp ủng hộ nhằm chia sẻ một phần khó khăn với gia đình các nạn nhân. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ủng hộ mỗi gia đình nạn nhân một triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cũng ủng hộ mỗi gia đình một triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Anh Dũng, Giám đốc Công ty Sông Đà 2, cho biết công ty đang tập trung tìm kiếm các nạn nhân, sau đó mới tính đến việc giải quyết chế độ cho người bị nạn. Tổng công ty đã quyết định hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người bị nạn 30 triệu đồng để mai táng nạn nhân. Các công nhân đều được đóng bảo hiểm nghiêm túc. Lãnh đạo tổng công ty đã thống nhất sẽ bảo đảm quyền lợi tối đa cho người lao động.

Ông Nguyễn Hữu Hải, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết đây là trường hợp tai nạn lao động nên các phía liên quan cần phải xem xét cẩn trọng, tránh thiệt thòi cho người lao động. Bộ đã cử cán bộ vào tận hiện trường để xem xét các vấn đề liên quan, trong đó có chế độ cho người lao động. Trước mắt, phải xem xét hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống cho thân nhân các nạn nhân. Tiếp đó sẽ áp dụng các chính sách đối với người lao động trên cơ sở đóng bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp khó khăn sẽ chuyển sang chính sách bảo trợ xã hội hoặc trợ cấp xã hội lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội chia buồn cùng gia đình các nạn nhân Sáng 17-12, phiên họp thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Được tin tai nạn sập núi xảy ra tại công trường thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) vùi lấp 18 công nhân, kỹ sư Công ty Sông Đà 2, Công ty Sông Đà 5, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng mong các cơ quan, các lực lượng phối hợp triển khai nhanh chóng tìm thấy xác tất cả các nạn nhân. K.THỦY