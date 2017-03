Báo động đỏ về tình hình phạm tội ở HS, SV

Ngay khi nhận tin báo của nhân dân về vụ cướp tài sản xảy ra đường Phan Chu Trinh. Với quyết tâm làm rõ vụ án Công an TP Huế đã tổ chức truy xét nóng, kịp thời bắt giữ các đối tượng sau 2 giờ gây án.

Đó là các tên: Bùi Anh Tuấn, Lê Đình Quyền, Phạm Văn Như. Tất cả đều trong độ tuổi 18 đến 25 và đang là SV năm cuối trường Cao đẳng công nghiệp Huế.

Theo Tuấn, Quyền, Như khai nhận: Chỉ vì mê cá độ bóng đá rồi lún sâu vào con đường tội lỗi. Tối ngày 3/4/2011, sau khi uống rượu xong do không đủ tiền trả chúng rủ nhau lấy dao đi cướp tài sản. Đến tại 146 đường Phan Chu Trinh, TP Huế cả ba đã cướp của một người đi đường 700.000đ và 1 điện thoại di động NoKia. Sau khi gây án, chúng đã bị lực lượng tuần tra đêm Công an TP Huế bắt giữ.

Không những vi phạm pháp luật trên lĩnh vực hình sự mà số đối tượng thanh thiếu niên này còn có hành vi liên quan đến ma túy. Mới đây nhất, khi tên Nguyễn Trường Sơn (SN 1988, trú tại 25/23 kiệt 131, đường Trần Phú, TP Huế) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cũng nhanh chóng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã bước đầu làm rõ: Sơn đang là SV trường Cao đẳng nghề kỹ thuật thiết bị y tế Hà Nội. Quá trình ăn chơi, đua đòi hắn đã nghiện ma túy và để thỏa mãn cơn nghiện Sơn dẫn sâu vào con đường vi phạm pháp luật.

Trước đó, hàng loạt đối tượng có tuổi đời từ 16 - 30 có các hành vi cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...cũng đã bị lực lượng Công an Tp Huế đưa ra ánh sáng pháp luật.

Theo đại úy Nguyễn Văn Trí - đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tp Huế: “Nguyên nhân phạm tội có nhiều nhưng nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là do sự buông lỏng quản lý của gia đình và thiếu hiểu biết về pháp luật. Đặc biệt, là hậu quả pháp lý mà các đối tượng phải gánh chịu về các tội liên quan đến cướp, cướp giật tài sản, phạm tội liên quan đến ma túy...Bên cạnh đó, thì không ít đối tượng do sa vào cờ bạc, rượu chè, cờ bạc, nhất là cá độ tỉ số bóng đã rồi dẫn sâu vào con đường vi phạm pháp luật..”.

Chứng kiến những dòng nước mắt muộn màng của số đối tượng này chúng ta mới cảm nhận hết nỗi đau. Nỗi đau của những người cha, người mẹ tần tảo nuôi con ăn học với bao hy vọng bỗng chốc trở thành sự tuyệt vọng tủi nhục.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, số đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm cũng không hề thiếu. Đây là đối tượng Nguyễn Ngọc Phúc Nhật (SN 1988, hiện đang là SV năm thứ 1 khoa tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ Huế).

Ngày 1/8/2011, Nhật điều khiển xe ô tô mang biển số 75K - 0926 đi trên đường Lê Lợi hướng từ ga Huế đến cầu Trường Tiền. Đến giao lộ phía Nam cầu Phú Xuân va chạm xe mô tô mang biển số 75H6 - 0564 gây tai nạn giao thông. Tuy là một người có học nhưng Nhật lại lái xe bỏ chạy, bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Điều đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu y thực hiện hành vi này. Trước đó, ngày 31/12/2010, tại cột điện 17a đường Lê Quý Đôn, đối tượng này đã lái xe ô tô trên gây ra tai nạn giao thông và lái xe bỏ chạy.

Nguy hiểm hơn, hiện nay có một số đối tượng hàng đêm tụ tập, sử dụng xe phân khối lớn để phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng...gây nguy hiểm cho người đi đường. Liên tục các “quái xế” mà Công an tp Huế bắt giữ thời gian gần đây cho thấy: hành vi xem thường pháp luật trong số đối tượng này đã đến lúc đáng báo động.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng Công an TP Huế cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an Tp Huế đã liên tục mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đơn vị tập trung điều tra làm rõ các vụ án xảy ra. Đồng thời, phát động râu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. Đặc biệt, đơn vị xây dựng các phóng sự truyền hình phản ánh vấn đề thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật để cảnh tỉnh về trách nhiệm quản lý, giáo dục con em của gia đình, nhà trường và xã hội..”

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2011 tới nay, Công an TP Huế đã bắt giữ 231 đối tượng, trong đó, thanh thiếu niên chiếm đến 168 đối tượng. Đây thực sự là con số đáng báo động về hiện tượng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đây là những sự thật đau lòng và hết sức đáng buồn và đã đến lúc chúng ta phải sớm có biện pháp phòng ngừa, giáo dục để hạn chế những nỗi đau này.

