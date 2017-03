Báo động: Dụ dỗ học sinh cấp III sử dụng ma túy

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ Mai Nguyễn Ngọc Vi (23 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi) cùng ngụ quận Thủ Đức để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cùng bị công an tạm giữ với hai nghi phạm trên là LHN và ĐBL (18 tuổi, học sinh (HS) một trường cấp III trên địa bàn quận Thủ Đức) để điều tra.



Hai nghi phạm dụ dỗ học sinh sử dụng ma túy bị bắt giữ. (Ảnh công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, trưa 13-9, các trinh sát tuần tra trên đường Tô Ngọc Vân (phường Tam Phú, quận 9) phát hiện hai HS mặc đồng phục đang giao gói ma túy tổng hợp cho một thanh niên nên bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, hai HS khai nhận còn đang đi học nhưng đã nghiện và phải đi bán để kiếm tiền sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, công an xác định Vi và Tuấn Anh đã lôi kéo hai nam sinh nói trên sử dụng ma túy rồi khống chế họ đi mua bán ma túy. Trước đó, Vi gọi điện thoại yêu cầu hai nam sinh đến nhà của Tuấn Anh ở phường Linh Tây lấy năm hộp ma túy tổng hợp đi giao cho người khác. Từ lời khai của hai nam sinh, công an đã bắt Vi cùng hai gói ma túy đá; Tuấn Anh cũng bị bắt ngay trong chiều cùng ngày. Công an đang mở rộng điều tra vụ án này.

Theo một lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), điều đáng báo động hiện nay là độ tuổi người nghiện ngày càng trẻ, hơn 130.000 người nghiện có hồ sơ quản lý nằm trong độ tuổi từ 18 đến 35. Trong đó có cả HS còn đang đi học phổ thông. Các HS bị nghiện đa số là do kẻ xấu lôi kéo, rủ rê. Các HS không nhận thức được tác hại nên thử rồi nghiện, chủ yếu là ma túy tổng hợp. “Nhà trường, cơ quan chức năng và gia đình cần giáo dục các em tránh xa ma túy vì nó đang len lỏi vào tận học đường, đây là điều rất đáng báo động” - lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy nói.