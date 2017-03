Báo động liên tiếp những vụ hãm hiếp tập thể

Nạn nhân bị hãm hại là em N.L.H. (SN 1995), trú tại xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Chuyện xảy ra vào khoảng 21h ngày 16/9, sau khi ăn uống xong và bị say rượu, N.L.H nhờ người bạn quen biết trước là Lê Thọ Toàn (SN 1993, ngụ thôn 3, xã Long Bình) chở về nhà. Tuy nhiên, Toàn lại chở em tới một ngôi nhà hoang, có Lê Danh Dũng (SN 1993, cùng xã) đã chờ sẵn. Cả hai kéo em vào căn nhà hoang đó thay nhau cưỡng hiếp, mặc cho cô bé rên rỉ, van xin. Sau đó, Toàn và Dũng cướp luôn điện thoại của cô bé, rồi lấy xe chở về nhà, trên đường đi còn hù dọa sẽ giết H. nếu kể với ai.



H. về nhà với tâm trạng hoang mang, mặt mũi bơ phờ. Mấy ngày sau, H. cùng hai người bạn nữa đến nhà Toàn hỏi việc lấy cắp điện thoại nhưng cả 3 bị Toàn đánh. Quá đau đớn và phẫn nộ, H. về kể gia đình biết và làm đơn tố kẻ đồi bại.



Sau khi điều tra xét hỏi, đối tượng Toàn đã thừa nhận với công an toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Tuy nhiên, do Toàn chưa đủ 18 tuổi nên được gia đình bảo lãnh và chỉ phải trình diện thường xuyên. Đối tượng Dũng bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản.



Cũng hồi giữa tháng 9, dư luận đã rất bức xúc về vụ nữ sinh bị hiếp dâm tập thể sau màn múa sex tại quán karaoke. Tối ngày 15/9, cháu Trịnh T.H (SN 1998, ở Thanh Trì, Hà Nội) chơi điện tử ở quán và quen trên mạng Nguyễn Tài T.N (SN 1990, ở Thường Tín, Hà Nội) và được T.N rủ đến quán Gió ở Đại Áng, Thanh Trì hát karaoke và ăn uống.

Trong lúc hát, T.N rủ một số nam thanh niên khác tới hát cùng và trong lúc hát, nhóm này đã cởi bỏ quần áo nhảy múa trước mặt H. T.N tỏ thái độ không đồng ý với hành động trên, hai bên xảy ra xô sát, hẹn nhau ra khu vực bãi nhãn Tự Nhiên gần đó để giải quyết mâu thuẫn.



Khi ra đến đó, T.N bị các đối tượng đánh nên bỏ chạy. Hai trong số các đối tượng còn lại đã có hành vi hiếp dâm cháu H. Sau đó, T.N quay lại chở H vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục với cháu.





Trước đó, vụ hãm hiếp tập thể của một nhóm sinh viên với thiếu nữ 15 tuổi cũng từng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đêm 9/9, H.T.V (SN 1996) và Đ.H.A (SN 1998, là em họ của V., cùng ngụ quận 9, TP.HCM) có đi nhậu với một nhóm nam sinh viên của một số trường tại làng đại học Thủ Đức (tỉnh Bình Dương). Đến 1h sáng ngày 10/9, tàn cuộc thì cũng là lúc V. và A. say xỉn hoàn toàn. 2 nam sinh đã thuê nhà nghỉ và lần lượt thực hiện hành vi đồi bại với V. Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện cháu A cũng có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.Được biết, V. và A. bỏ nhà đi, sống lang thang tại TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, từ đó mới quen biết với nhóm nam sinh viên này. Sau lần xâm hại đó, V. và A. còn tiếp tục đi ăn uống với các đối tượng.Một số vụ việc hãm hiếp tập thể xảy ra liên tiếp gần đây đã cho thấy loại hình tội phạm này ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Hầu hết nạn nhân đều còn rất trẻ nhưng cả tin hoặc dễ dãi trong các mối quan hệ và bị hại trong tình trạng không tỉnh táo. Đối tượng phạm tội cũng ở trong độ tuổi vị thành niên, không thể kiểm soát được sự tò mò và ham muốn tình dục của bản thân là một trong những nguyên nhân dẫn tới hành vi suy đồi đạo đức xấu xa.Đồng thời, do ở trong độ tuổi vị thành niên nên các hình thức xử lý vẫn còn rất nương nhẹ, chưa nghiêm để đủ sức răn đe nên các đối tượng vẫn mặc sức hoành hành, không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng. Đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội và gia đình, nhà trường trong vấn đề quản lý và giáo dục con em mình đúng cách và có trách nhiệm.Theo Thủy Anh (VNN) tổng hợp