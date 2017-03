Báo động nạn sử dụng giấy phép lái xe giả

Bức xúc… giấy phép lái xe giả

Gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng giấy phép lái xe (ôtô, xe máy) giả lại tái xuất gây bức xúc dư luận cũng như đặt ra nhiều vấn đề đáng bàn liên quan đến sự gia tăng số vụ TNGT nghiêm trọng trong thời gian qua. Theo sự bật mí Hải, chúng tôi có được địa chỉ một trang web chuyên cung cấp dịch vụ bán giấy phép lái xe dạng này.

Theo chủ nhân số điện thoại 0903.87xxxx cung cấp thì trung tâm của mình chuyên cung cấp bằng lái xe các loại từ bằng A2, B2 cho đến D, E đi kèm là lời bảo hành như đinh đóng cột: "đảm bảo thật 100%" (?!). Đáng chú ý, trong lời quảng cáo thì trung tâm này chỉ nhận tiền đặt cọc, còn sau khi làm xong, giao "hàng" - giao giấy phép lái xe mới lấy nốt số tiền chi phí còn lại.

Không chỉ quảng cáo dịch vụ của mình bằng những lời "bảo hành" chắc như đinh đóng cột, chủ nhân của số máy 0168662xxxx còn đưa ra một biểu giá cho từng loại giấy phép lái xe: "Giấy phép lái xe A1 - 300 ngàn đồng; giấy phép lái xe B1 - 1,2 triệu đồng; giấy phép lái xe B2 - 2 triệu đồng". Điều đáng nói, ngang nhiên hơn, đối tượng này sau những lời quảng cáo như đúng rồi còn để lại địa chỉ mail cho khách hàng có nhu cầu liên hệ với tên miền là: alobang xxx@yahoo.com.

Việc tràn lan dịch vụ cung cấp giấy phép lái xe giả trên thị trường như hiện nay đã và đang cảnh báo về những mối nguy đi kèm. Bởi nhiều người dân thiếu ý thức, với tâm lý "đối phó" lại cơ quan chức năng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã tìm đến những dịch vụ vi phạm này thay vì tới các trung tâm, cơ sở đào tạo sát hạch lái xe để thi lấy bằng theo đúng quy định. Để rồi khi TNGT xảy ra thì đã quá muộn. Đáng bàn, nhiều đối tượng kinh doanh "mặt hàng" này còn tổ chức thành các đường dây cung cấp dịch vụ liên tỉnh với số lượng lớn gây bức xúc dư luận.



Số GPLX giả bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện.

Điển hình, mới đây, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ đã phát hiện và triệt phá thành công ổ nhóm chuyên cung cấp giấy phép giả trên địa bàn và các tỉnh lân cận do đối tượng Nguyễn Đình Mạnh, 32 tuổi, ở thị xã Thuận An (Bình Dương) cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trong đường dây này khai nhận, tính từ tháng 6/2010 đến nay đã "tuồn" ra thị trường khoảng 600 giấy phép lái xe giả.

Xử lý nghiêm vi phạm, ngừa hệ lụy đi kèm

Theo đánh giá của Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng CSGT đã phát hiện 1.117 GPLX giả và tẩy xóa các loại. Đặc biệt, chỉ tính riêng quý II -2011, lực lượng này đã phát hiện, thu giữ 395 GPLX, 11 sổ kiểm định và 19 đăng ký xe giả, tẩy xóa. Đáng bàn, số GPLX giả này đều được các đối tượng sử dụng kỹ thuật sao chụp chữ ký, dấu tròn hết sức tinh vi. Nếu chỉ nhìn lướt qua các GPLX giả dạng này rất khó có thể phát hiện được đâu là thật, đâu là giả.



Vụ TNGT nghiêm trọng ở Hà Tĩnh ngày 5/7 vừa qua, tài xế chưa đủ tuổi cấp bằng lái xe.

Chưa hết, khi nhìn vào thống kê của đơn vị này trong 6 tháng đầu năm 2011, ta không khỏi giật mình trước con số đưa ra về TNGT: 23.065 vụ TNGT, làm chết 5.662 người và số người bị thương là 25.662. Vả chăng, trong số vụ TNGT nghiêm trọng này có không ít vụ có nguyên nhân bắt nguồn từ việc sử dụng GPLX giả, không được đào tạo lái xe bài bản.

Làm việc với đại diện một số đơn vị CSGT ở các địa phương, chúng tôi được hay, ngoài những người "lười" đến các trung tâm, cơ sở đào tạo lái xe để học lấy bằng, cũng như người chưa đến tuổi muốn sớm "sở hữu" GPLX ra, gần đây còn xuất hiện tình trạng lái xe sắm nhiều GPLX giả với mục đích khi đi các tỉnh nếu bị vi phạm với lỗi tạm giữ GPLX sẽ "tung ra". Nếu như lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu làm giả thì coi như mục đích sử dụng bằng giả của chủ các phương tiện này đã thành công…

Trao đổi với lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An, Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Phó trưởng Phòng cho biết: Liên quan đến thực trạng trên, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An đang thu giữ hàng trăm GPLX ôtô khách giả. Quá trình xử lý vi phạm, khi phát hiện dấu hiệu GPLX giả, tiến hành khai thác làm rõ, một số trường hợp khai nhận chỉ là phụ xe hoặc trước kia là lái xe tải. GPLX giả được mua trong những lần nghỉ chân dọc đường, có người đến gạ bán và cũng không rõ tung tích những người này. Họ nói chỉ cần phôtô giấy chứng minh nhân dân và nộp ảnh, lúc nào có bằng thì nộp tiền, thường là vài triệu đồng.

Theo CAND