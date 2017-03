Báo động tình trạng bắt cóc trẻ em, tống tiền

KIÊN GIANG: CUỘC GIẢI THOÁT CON TIN Ở CAMPUCHIA

Ngày 18-1-2008, khi mọi người chuẩn bị đón xuân Mậu Tý thì các trinh sát Công an tỉnh Kiên Giang bất ngờ tiếp một phụ nữ yêu cầu được giúp đỡ. Tại cơ quan công an, người này tên Nguyễn Thị Hường (ngụ ấp An Thới, xã Bình An, huyện Châu Thành, Kiên Giang).

Nước mắt ràn rụa, chị Hường cho biết: khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, con trai chị là Ngô Văn Toàn (SN 2000) đến nhà bà ngoại chơi bị mất tích. Gia đình chia nhau tìm khắp nơi nhưng vô vọng. Sau khi tiến hành thủ tục cần thiết, trinh sát động viên chị tiếp tục tìm kiếm Toàn và phối hợp thường xuyên với cơ quan công an. Chị Hường tất tả ra về với hy vọng cháu Toàn đi lạc.

Chỉ vài giờ sau, trinh sát tiếp tục nhận được tin báo của chị Hường: một người đàn ông tên Lý Phước Hùng, người Việt quốc tịch Campuchia đã bắt cháu Toàn. Tên Hùng đòi chị Hường chuộc giá 1.000USD tại Phnôm Pênh. Xác định đây là vụ bắt cóc nghiêm trọng, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp khẩn và đưa ra quyết định bằng mọi cách giải thoát cháu Toàn. Qua tìm hiểu, trinh sát được biết tên Hùng sinh sống tại Campuchia có mối quan hệ thân thiết với chị Hường. Ngày 18-1, y trở lại huyện Châu Thành tìm gặp Hường.

Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của gia đình, Hùng bắt cóc cháu Toàn buộc chị Hường đưa tiền chuộc. Một mũi trinh sát được phân công lên đường cùng chị Hường, mũi thứ hai phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia phá án. Tên Hùng hết sức ma mãnh, y liên tục dời địa điểm nộp tiền. Trinh sát xác định điểm cháu Toàn đang bị giam giữ. Được sự giúp sức của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Công an tỉnh Kiên Giang đã giải thoát thành công cháu Toàn. Biết bị lật tẩy, tên Hùng nhanh chân bỏ trốn. Trinh sát đã đưa chị Hường và cháu Toàn về huyện Châu Thành an toàn.

CÀ MAU: TRUY BẮT “MẸ MÌN” TRÊN SÔNG ÔNG ĐỐC

Sau thời gian tiến hành điều tra, Đồn biên phòng 692 huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em của Lê Thị Phượng (SN 1967, ngụ Trần Đề, huyện Long Phú, Sóc Trăng) chuyển sang cơ quan công an tiếp tục làm rõ. Tối 23-12-2007, nhận được tin cháu Phạm Nhật Anh (2 tuổi), con anh Phạm Văn Thám và chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (cư ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) bị bắt cóc, lực lượng trinh sát đồn biên phòng có mặt tại hiện trường.

Sau khi nghe lời tường trình của người thân cháu Anh, trinh sát phát hiện cách đây mấy ngày có một phụ nữ tên Phượng (quê quán Sóc Trăng) vừa thuê chỗ trọ tại khóm 7. Đối tượng này rất khả nghi, thường lãng vãng trước nhà của cháu Anh. Tìm đến chỗ Phượng thuê, ả gom quần áo biến mất. Trung tá Phan Hưng Phục - Đồn trưởng Đồn biên phòng 692 cho biết cháu Anh bị bắt cóc khoảng 18 giờ và quyết định truy tìm bằng được đối tượng trước khi đưa cháu Anh ra khỏi tỉnh Cà Mau.

Đồn biên phòng 692 vạch ra kế hoạch 2 mũi tiến công. Một tổ trinh sát kiểm tra tuyến đường bộ từ Sông Đốc ra TP. Cà Mau. Tổ thứ hai do đại úy Nguyễn Văn Ngọc kiểm tra các tuyến đò. Đúng như dự đoán của trinh sát, khi lực lượng biên phòng báo lệnh ngừng đò để kiểm tra thì từ bên trong, một phụ nữ tay bồng đứa bé với thái độ luống cuống. Đứa trẻ khóc ré lên. Lập tức, trinh sát nhảy lên tàu bắt giữ thị Phượng. Tại Cơ quan điều tra, Phượng khai do túng tiền đã tìm cách bắt cháu Anh đem đi bán.

HẬU GIANG: TÂM ĐỊA ĐỘC ÁC CỦA KẺ LÀM CÔNG

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đang hoàn tất kết luận điều tra về vụ bắt cóc tống tiền hết sức táo bạo. Đối tượng là Danh Khanh (tự Danh Nhiều, SN 1985, thường trú ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thị xã Vị Thanh, Hậu Giang). Theo hồ sơ vụ án, lúc 18 giờ ngày 5-6-2007 lợi dụng lúc chồng chị Bùi Thị Mười (ngụ khu vực 2, phường 1, thị xã Vị Thanh) đi vắng, Nhiều liền đến nhà vờ hỏi xin việc làm.

Vốn quen mặt Nhiều vì thường làm thuê cho gia đình nên chị Oanh - em chị Mười không để ý. Thế là y bất ngờ ôm chặt bé Thi, tay móc dao Thái Lan thủ sẵn kề vào cổ đứa trẻ. Chị Oanh chưa kịp hiểu chuyện gì thì y lớn tiếng: “Mau đưa 10 triệu đây. Tôi đếm 1, 2, 3 đưa liền. Không đưa tôi cắt cổ nó”. Mặc cho chị Oanh van xin, y lấy dao ấn vào cổ đứa bé. Anh Trương Văn Thuận - Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Đồng Lợi, trụ sở gần nhà chị Mười nghe tiếng kêu cứu cùng một số nhân viên chạy đến nhà chị Oanh.

Thấy tên Nhiều hung hăng cầm dao kề cổ cháu Thi nhất quyết đòi lấy 10 triệu đồng, anh Thuận liền đồng ý đưa tiền cho hắn để tìm cách “hoãn binh”. Nhận được tiền, tên Nhiều lại đòi tiếp chiếc xe máy. Y lại ma mãnh không giao trả cháu Thi mà đưa về Hỏa Lựu. Công an Hậu Giang kết hợp với Công an thị xã Vị Thanh quyết khống chế, truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất, bố trí lực lượng phục kích hai đầu lộ - nơi có thể tên Nhiều tìm đường thoát thân.

Một mặt, công an địa phương dùng loa phóng thanh vận động đối tượng đầu thú. Sau khi quan sát hiện trường, lực lượng công an quyết định chờ cho tên Nhiều sơ hở ôm bé Thi lên xe chạy liền thực hiện vây bắt. Trong lúc Nhiều luống cuống lên xe thì bị lực lượng công an cùng người dân địa phương xông tới quật ngã, giải cứu cháu Thi. Tại Cơ quan điều tra, Nhiều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đây y được vợ chồng chị Mười thuê đi ghe mía.

Làm công một thời gian, y bị chủ phát hiện nhận làm nhiều nơi nên cho nghỉ việc. Đầu tháng 6-2007, y rảo quanh nhà chị Mười phát hiện vợ chồng chị thường xuyên vắng nhà nên y lập sẵn kế hoạch bắt cóc cháu Thi để tống tiền.