Báo động tội phạm ngày càng liều lĩnh

Ngày 10-4, tại hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015, Công an TP.HCM đánh giá tình hình phạm pháp hình sự có giảm nhưng điều tra khám phá án không đạt chỉ tiêu đề ra. Đáng lo ngại, tình trạng án xâm hại tính mạng người trong gia đình và thanh thiếu niên phạm tội có khuynh hướng gia tăng về tính chất manh động, liều lĩnh.

Trộm tài sản diễn biến phức tạp

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đánh giá trộm tài sản diễn biến phức tạp tại các khu nhà trọ, khu dân cư tập trung người có thu nhập cao, nhất là trong thời gian nghỉ tết. Có những vụ chủ nhà đi vắng nhiều ngày về mới phát hiện bị trộm nên công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết gặp khó khăn.

Tình trạng buôn bán ma túy và vũ khí cũng diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra hành chính, cơ quan công an phát hiện quán bar TOP 9 (quận 3) có 60% khách sử dụng ma túy. Công an quận 8 kiểm tra nhà cho thuê tình cờ phát hiện lượng lớn vũ khí do đối tượng đem từ phía Bắc vào. Tại quận 1 có một hộ mua bán súng hơi trái phép…

Các nghi can cướp giật bị Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) bắt giữ trong chuyên án cướp giật. Ảnh: HT

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP, chỉ đạo công an các địa phương cần chú trọng tập trung đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm như hình thức cả gia đình, dòng họ che chắn cho tội phạm ma túy ở quận Bình Thạnh vừa qua. Theo ông Lê Hoàng Quân, phải tăng cường công tác tuần tra, phát huy phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh. Công an TP.HCM cần tiếp tục triển khai nghiêm túc việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT. Các ban ngành, đơn vị, quận, huyện tăng cường quản lý hành chính về ANTT, tiền chất ma túy, thuốc nổ, hóa chất độc hại, các kho hàng, tụ điểm chứa thuốc lá lậu…

Người nước ngoài trộm tiền ATM

Tại cuộc họp Công an TP.HCM thông tin vừa phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt hai nghi can người Peru liên quan đến vụ đột nhập vào bưu điện ngã ba Thành, thị trấn Diên Khánh (Khánh Hòa) dùng đèn khò cắt phá trụ ATM ở tầng trệt của bưu điện lấy hơn 1,4 tỉ đồng. Hai đối tượng khác có liên quan đến nhóm này đã bỏ trốn sang Campuchia.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, cho biết Công an TP.HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ khả năng băng nhóm này gây ra vụ cắt phá trụ ATM Ngân hàng Agribank trong khuôn viên Trường CĐ Điện lực (quận 12) lấy đi hơn 990 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, đây là băng nhóm nghi vấn gây ra hàng loạt vụ trộm tiền ATM ở các tỉnh, thành như Biên Hòa, Long An… Ngoài ra, ở TP.HCM đang xuất hiện nhiều đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả rút hàng tỉ đồng tiền mặt ở các trụ ATM.