Bảo kê bắt giữ trái phép nữ tiếp viên

Ngày 11/9, cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng: Nguyễn Quang Thịnh, 36 tuổi, trú tại đường Khương Đình (Hạ Đình, Thanh Xuân) và Trần Hữu Nghĩa, 19 tuổi, trú tại phố Bùi Xương Trạch (Khương Đình, Thanh Xuân) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 8/9, lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo, chị Trịnh Thị P., 20 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên đang bị một số đối tượng bắt giữ trái phép tại số 287, phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân. Lực lượng CS 113 và Đội CSĐT về TTXH, Công an quận Thanh Xuân đã đến hiện trường, giải cứu nạn nhân và đưa 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Quang Thịnh và Trần Hữu Nghĩa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.

Nguyễn Quang Thịnh là một đối tượng "bảo kê" của một số nữ tiếp viên karaoke, trong đó có chị Trịnh Thị P. Thịnh thuê nhà 287, phố Bùi Xương Trạch cho nhiều tiếp viên nữ ở để thuận tiện trong việc điều tiết, dẫn mối và quản lý các cô "tiếp khách". Nghĩa là người lái xe máy chở các tiếp viên nữ đi "tiếp khách" tại các nhà hàng karaoke.

Quá trình được Thịnh bảo kê, khoảng tháng 6/2010, chị P. đã nợ Thịnh 1,2 triệu đồng nhưng đến nay "chưa kịp thanh toán". Khoảng 23h30 ngày 7/9, Thịnh biết chị P. đang "tiếp khách" tại một quán karaoke ở phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, nên anh ta cùng với Nghĩa phóng xe máy đến để đòi nợ. Vừa vào quán, thấy chị P. đang ngồi với khách, Nghĩa xông vào bóp cổ chị P. và cùng với Thịnh ép chị lên xe máy, đưa về số 287, phố Bùi Xương Trạch.

Tại đây, Thịnh dùng 1 cây đao bằng sắt và điếu cày đánh chị P, sau đó bắt chị viết giấy nợ tiền. Thịnh ép chị P. phải trả 5 triệu đồng. Rồi Thịnh ép chị P. phải gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến đưa cho hắn tại nhà số 287, phố Bùi Xương Trạch, nếu nộp đủ tiền thì chị P. mới được thả ra. Chị P. đã liên lạc với người quen để nhờ mang tiền đến nộp. Nhưng do mọi người không chuẩn bị đủ số tiền nên chị P. bị Thịnh và Nghĩa bắt giữ từ 24h hôm trước, đến 12h trưa hôm sau.

Khoảng 12h ngày 8/9, trong lúc 2 gã bảo kê đang thiu thiu ngủ, chị P. đã lấy điện thoại báo CS 113 giải cứu. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng CS 113, Công an quận Thanh Xuân và Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận đã có mặt kịp thời giải cứu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo X.G (CAND)