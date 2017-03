"Bảo kê gái karaoke" chém người vì mâu thuẫn

Ngày 30/8, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Lưu Minh Tùng (24 tuổi), trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai về tội giết người. Trước đó, Công an quận đã khởi tố bị can đối với Tùng về hành vi trên và đối tượng Lương Văn Hải (19 tuổi, trú tại Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi không tố giác tội phạm.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tối 26/7/2012, hai anh Trần Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà, cùng trú tại Trung Hòa (Cầu Giấy) rủ nhau đi uống rượu tại ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh. Hai anh đã mâu thuẫn với một số đối tượng làm nghề chở gái dịch vụ (gái ngồi bàn phòng karaoke), trong đó có 2 đối tượng là Tùng và Hải, dẫn đến hai bên xảy ra xô xát đánh nhau. Hà và Cường bị nhóm Tùng dùng dao truy đuổi đến khu vực Nguyễn Thị Định – Trung Hòa. Hà nhanh chân lên chạy thoát, còn Cường bị Tùng chém nhiều nhát vào người…



Do vết thương quá nặng, đến ngày 3/8 anh Cường tử vong. Hải đã bị bắt sau đó. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan khác. Yêu cầu đối tượng Tùng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật hoặc ai biết đối tượng Tùng trốn ở đâu hãy liên hệ đến đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy, số điện thoại: 0932320352





Theo Hiền Thanh (CAND)