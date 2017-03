Bạo lực học đường: Người lớn bất ổn, trẻ em hứng chịu!

Một số vụ bạo hành trong nhà trường Từ phía giáo viên: 23-4-2007: Sau vài lần quên sổ theo dõi thi đua, Trần Thị Ngọc (học sinh lớp 4 Trường tiểu học Minh Quang, tỉnh Thái Bình) đã bị cô chủ nhiệm bắt đứng trước lớp để 32 bạn cùng lớp tát vào mặt. 29-9-2007: Em Đoàn Thị Hường (học sinh lớp 5 Trường tiểu học xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vì không thuộc bài đã bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước đánh chấn thương não. 1-10-2007: Trần Vương Duy (học sinh lớp 2G Trường tiểu học Tây Sơn, Hà Nội) bị cô chủ nhiệm dùng thước nhựa đánh sưng tay nhằm răn đe tội đánh bạn. 18-10-2007: Giáo viên thể dục Đào Văn Cương (Trường THPT Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã đá vào mặt, ngực em Phạm Thạch Ngọc (học sinh lớp 10) do nghi ngờ em đánh nhau với bạn. Từ phía học sinh: 6-11-2008: Công an huyện Củ Chi, TP.HCM tạm giữ Trương Mạnh Tiền (14 tuổi, lớp 9A1 Trường THCS Phước Hiệp) về hành vi giết người. Nạn nhân là Lê Thanh Tùng - bạn học cùng lớp với Tiền. Do bị Tùng chặn đánh, Tiền mua một con dao với ý định chống trả khi bị đánh. Khi Tùng đánh sau lưng Tiền, Tiền rút dao trong cặp đâm Tùng chết.