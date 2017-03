Bảo mẫu dán miệng trẻ lãnh ba năm tù

Hôm qua (6-6), trước hàng trăm người dân, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tuyên phạt bảo mẫu Lê Thị Lê Vy ba năm tù về tội vô ý làm chết người do vi phạm các quy tắc nghề nghiệp.

Phiên tòa kéo dài suốt buổi sáng và đặc biệt, TAND quận Phú Nhuận đã phối hợp cùng phòng giáo dục quận mời hơn 250 cô nuôi dạy trẻ trong quận đến theo dõi.

Phạm tội vì dốt nát

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, sáng 30-11-2007, chị Nguyễn Đan Thùy đưa con gái Đỗ Ngọc Bảo Trân (18 tháng tuổi) đến Trường mầm non tư thục Thiên Thơ gửi vào lớp của Vy. Thấy bé khóc đòi mẹ, Vy cắt một đoạn băng keo (4 x 15 cm) dán vào miệng để bé đừng khóc nữa. Sau đó, Vy đặt bé nằm xuống chiếu, lấy khăn đắp rồi quay sang chăm sóc các trẻ khác. Vài phút sau, một bảo mẫu thấy bé Trân nằm úp mặt xuống gối bèn gọi Vy đến kiểm tra thì mặt mũi bé đã tím tái. Bé được đưa vào Bệnh viện Gia Định cấp cứu, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị hơn 20 ngày thì chết.

Tại phiên xử, với vẻ mặt hốc hác, khổ sở, Vy trả lời tòa bằng một giọng yếu ớt, đôi khi nghẹn ngào trong nước mắt. Có lúc Vy chết điếng như mất hồn trước vành móng ngựa đến nỗi mỗi lần cho phép Vy ngồi, chủ tọa phải gọi tên vài lần Vy mới sực tỉnh. Nhiều lần tòa phải dặn Vy bình tĩnh để đứng vững trong phiên xử.

Khi tòa hỏi lý do dán băng keo vào miệng bé Trân, Vy nói vì thấy bé khóc nhiều. Tòa chất vấn rằng thấy khóc tại sao không dỗ mà lại lấy băng keo dán vào miệng thì Vy không biết trả lời sao. Vy còn nói mình quên trông chừng bé Trân sau khi đã dán băng keo vì mải lo cho những trẻ khác. Khi tòa hỏi nghĩ gì khi cả nhà trẻ hoảng loạn đưa bé Trân đi cấp cứu, Vy nói thấy buồn và sau đó không vào thăm bé Trân trong bệnh viện cũng vì buồn...

Ngoài việc thừa nhận mình sai và “biết tội rồi”, trước rất nhiều câu hỏi của tòa sau đó, cô bảo mẫu mới học đến lớp năm này không trả lời được, có lúc chỉ đưa tay lên gãi đầu vì không nhận thức được cũng như không biết lý giải ra sao. Đặc biệt là nhiều câu đáp ngây ngô của Vy đã khiến người dự khán phải ồ lên. Qua thẩm tra làm rõ nhiều tình tiết, tòa khẳng định bị cáo vô tâm, vô trách nhiệm với nghề nghiệp vì dốt nát. Tòa còn cho rằng Vy thiếu lòng thương trẻ, không nhận thức được những việc cần phải làm của một cô nuôi dạy trẻ.

Buông lỏng quản lý

Tại tòa, công tố viên đã nhắc đến việc xử phạt hành chính bà Lê Thị Bích Hạnh và bà Phan Thị Xuân Thu. Bà Hạnh mở Trường Thiên Thơ, xin giấy phép hoạt động từ năm 2005, đến đầu tháng 4-2006 thì sang giấy tay lại cho bà Thu (chị dâu) trực tiếp quản lý.

Tòa cũng phê phán cách tổ chức, quản lý trường mầm non của hai bà này. Bà Hạnh bảo cứ nghĩ vợ chồng bà Thu sẽ làm tốt việc quản lý nên mới sang trường và một mực cho rằng chuyện xảy ra do bà Thu chịu trách nhiệm. Về phần mình, bà Thu khai có biết quy tắc để trông coi 12 trẻ “lớp cháo nát” phải có từ ba đến bốn cô nhưng hai cô vừa nghỉ cách đó sáu ngày, bà chưa tìm được người thay thế thì xảy ra sự cố. Khi tòa hỏi vì sao lại tuyển dụng Vy vào nuôi dạy trẻ khi Vy không có trình độ chuyên môn, học vấn thấp và không ký hợp đồng lao động thì hai bà đều biện hộ rằng do Vy siêng năng, do Vy năn nỉ vào làm và hai bà thấy “thương người”...

Trước đây, VKS quận từng có văn bản gửi phòng giáo dục quận kiến nghị xem xét lại quy trình quản lý không chặt chẽ đối với những cơ sở mầm non tư thục hiện nay. Đồng tình, tòa phê bình phòng giáo dục quận vì vài lần phòng xuống kiểm tra, biết Trường Thiên Thơ không ký hợp đồng lao động với vài cô giáo nhưng không hề nhắc nhở.

Xử nghiêm để răn đe

Cuối cùng, tòa đã phạt Vy ba năm tù dù trước đó công tố viên chỉ đề nghị từ 18 tháng đến hai năm tù. Theo tòa, dù Vy có các tình tiết giảm nhẹ như gia đình nạn nhân bãi nại, thành khẩn khai báo, trình độ hạn chế nhưng hành vi của Vy đã gây hậu quả nghiêm trọng, tạo tâm lý hoang mang trong xã hội, lại phạm tội đối với trẻ em nên cần xử phạt nghiêm.

Bản án của tòa đã được người tham dự đồng tình. Tuy nhiên, nhìn cảnh Vy bị cảnh sát áp giải lên xe về trại, ngoài người nhà bị cáo, nhiều người dự tòa cũng tỏ ra ngậm ngùi.

“Chúng tôi sẽ không kháng cáo. Cảm ơn pháp luật đã cho nó một bài học về sự dại dột” - lấy tay che miệng trong tiếng khóc, mẹ của Vy vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng xử sau khi tòa tuyên án. Bà đã lầm lũi đến tòa từ rất sớm và lủi thủi rời phòng xử nhìn con lên xe về trại. Từ hôm xảy ra vụ việc, đứa con rể (chồng Vy) đi đâu, làm gì bà cũng không rõ, chỉ biết anh ta không có mặt ở phiên tòa này. Bà cứ day dứt mãi một điều rằng mình nghèo, không dạy con đến nơi đến chốn nên mới xảy ra cơ sự. Bà bảo Vy là đứa con gái đầu lòng, ngoan ngoãn từ nhỏ nhưng “vì ngu dốt nên đã giết người”...