Báo Pháp Luật TP.HCM nhận bảo vệ quyền lợi của cháu Hảo

Long An: Hành hạ con ruột bằng sắt nung Chị Nguyễn Thị Kim Hoa (ngụ Tân Kim, Cần Giuộc, Long An) từ nhỏ đến lớn sống chung với ông bà ngoại. Sau khi ông bà ngoại mất, chị Hoa tiếp tục sử dụng căn nhà và ba công đất ruộng của ông bà ngoại. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Phỉ (mẹ chị Hoa) buộc chị phải giao nhà, đất lại cho bà. Từ đây, hai bên phát sinh mâu thuẫn. Ngày 5-9, bà Phỉ cự cãi với chị Hoa về vấn đề này khi chị về thăm mẹ. Bất ngờ, những người trong nhà khống chế, dùng dây xích sắt trói chị Hoa trước hiên nhà. Chưa hết hoảng sợ, chị Hoa kể lại: “Mẹ tôi kêu Thanh (em trai, có hai tiền sự, đang được quản lý, giáo dục tại địa phương) nướng thanh sắt to bằng ngón tay rồi gí vào người tôi. Mặc cho tôi đau đớn la hét, mẹ và em tôi cứ gí thanh sắt vào miệng, mặt...”. Sau khi tra tấn, bà Phỉ bỏ mặc chị Hoa ngất xỉu và bị trói suốt đêm. Đến sáng hôm sau chị mới được mở khóa, đẩy ra đường. Một số người hàng xóm chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn. Công an xã Tân Kim đã nhiều lần mời bà Phỉ đến làm việc nhưng bà Phỉ không chấp hành. Ông Mai Hữu Đúng - Trưởng Công an xã Tân Kim cho biết khi phát hiện vụ việc, xã đã lấy lời khai của chị Hoa. Hiện xã đang lập hồ sơ báo cáo công an huyện để xử lý. N. TRƯỜNG - P.DUNG