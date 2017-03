Bão số 10 chuyển hướng, Nam bộ thoát hiểm

Lũ dâng cao từ Bình Định đến Ninh Thuận 13 giờ hôm qua (17-11), bão số 10 đã đổ bộ vào khu vực giáp ranh giữa Ninh Thuận và Khánh Hòa và suy yếu nhanh chóng. Bão đã gây ra gió cấp 6, giật cấp 8, cấp 9 trên đất liền và mưa trên 100 m từ Bình Định đến Ninh Thuận, trong đó riêng vùng núi Ninh Thuận mưa gần 200 mm gây lũ cục bộ trên nhiều sông suối. Đêm qua và sáng nay (18-11), các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa to đến rất to. Dự báo mực nước các sông tại đây sẽ lên mức báo động hai, báo động ba, riêng sông cái Ninh Hòa sẽ vượt báo động ba trên 0,5 m. Các hồ chứa nước ở những tỉnh này hiện đa số đều đang ở ngưỡng xả tràn, có nguy cơ tạo ra đợt lũ lớn. V.SỰ Nơi tâm bão đi qua, phải cho học sinh nghỉ học (PL)- Hôm qua (17-11), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống bão lụt của Bộ đã có công điện khẩn gửi giám đốc Sở GD&ĐT và hiệu trưởng các trường phía Nam chỉ đạo: Những nơi có tâm bão đi qua, các trường phải cho học sinh nghỉ học, chủ động điều chỉnh chế độ giảng dạy và học tập phù hợp. Từ ngày 17-11, Sở GD&ĐT các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận... đã thông báo cho toàn thể học sinh nghỉ học trong hai ngày 17 và 18-11. Tại TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo cho phép toàn bộ học sinh huyện Cần Giờ nghỉ học từ chiều 17-11 cho đến khi bão tan. Các quận, huyện khác thì học sinh vẫn đi học bình thường, tùy diễn biến của cơn bão lãnh đạo TP sẽ chỉ đạo cụ thể. NHÓM PV