Bão số 4: Ít gây thiệt hại nhờ dự báo chính xác

Theo dự báo ban đầu, bão số 4 sẽ đổ bộ vào Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuy nhiên, chiều 13-7, ông Trần Bá Tiến, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TP Hải Phòng, cho biết bão số 4 hầu như không gây ảnh hưởng gì. “Gió không mạnh, mưa thậm chí còn nhỏ hơn những trận mưa thông thường, vì vậy không gây nên thiệt hại” - ông Tiến nói.

Hà Nội thành sông

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Nguyễn Hữu Rong cho biết: Những cơn mưa do ảnh hưởng của bão số 4 có gây ngập lụt một phần diện tích hoa màu nhưng Thái Bình có thể tự khắc phục được hậu quả.

Quảng Ninh cũng thở phào vì mưa gió đã không gây ra thiệt hại gì về người và của.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, chiều 12-7, trời Hà Nội bắt đầu đổ mưa. Sáng hôm sau, tiếp tục nhiều cơn mưa nặng hạt đổ xuống với lượng mưa trung bình trên 110 mm. Nhiều tuyến phố lớn như Nguyễn Trường Tộ, Hàng Bông, Lý Thường Kiệt, Tăng Bạt Hổ, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Giải Phóng bị ngập úng với mực nước 0,25-0,35 m.

Theo báo cáo vào chiều 13-7 của Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị này đã huy động trên 1.000 công nhân túc trực tại các điểm có nguy cơ ngập úng để khơi thông dòng chảy, mở cống thoát nước và phối hợp với cảnh sát giao thông cảnh giới, phân luồng giao thông. Trạm bơm Yên Sở cũng đã vận hành toàn bộ 11 tổ máy để bơm nước ra sông Hồng.

Đại diện đơn vị này cho biết lượng mưa lớn và kéo dài nhiều giờ đã khiến hệ thống tiêu thoát nước của Hà Nội quá tải, dẫn tới ngập úng cục bộ tại một số khu vực.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết dự án đầu tư nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại Hà Nội mới hoàn thành giai đoạn một và đang tiến hành giai đoạn hai (dự kiến hoàn thành vào năm 2010).

Theo thiết kế, hệ thống tiêu thoát nước hiện nay chỉ đáp ứng tiêu thoát cho lượng mưa tới 50 mm/giờ hoặc 172 mm/hai ngày. Khi dự án nâng cấp giai đoạn hai, khả năng của hệ thống khi đó có thể đảm bảo mức tiêu thoát cho lượng mưa trên 70 mm/giờ hoặc 310 mm/hai ngày.

Không có thiệt hại về người

Bão số 4 ít gây thiệt hại nhờ công tác dự báo chính xác và sự chủ động ứng phó. Theo thống kê sơ bộ, các tỉnh phía Bắc nằm trong vùng bị ảnh hưởng của cơn bão đều không có thiệt hại về người. Riêng các tỉnh nằm trong vùng tâm bão như Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ thiệt hại không lớn về mùa màng, nhà cửa.

Ngay từ sáng sớm 10-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đã kịp thời thông báo vùng áp thấp trên vùng biển Philippines. Nhiều lần trong ngày, trung tâm tiếp tục phát đi cảnh báo này và theo dõi sát đường đi của bão một cách chuẩn xác. Đây là cơ sở chắc chắn để các cơ quan chức năng và nhân dân đề ra các biện pháp ứng phó kịp thời và mang lại hiệu quả cao.

Điển hình như tỉnh Quảng Ninh, nơi bão số 4 trực tiếp đổ bộ vào, đã chủ động thực hiện các phương án phòng chống. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn kêu gọi trên 150 tàu đánh bắt xa bờ về bến tránh trú bão an toàn. Chính quyền địa phương gia cố các điểm dễ sạt lở tại các khu vực khai thác, đổ thải. Do có phương án phòng chống cụ thể, sát với thực tế nên đến thời điểm này, thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn không đáng kể.