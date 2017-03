Bão số 6 "quay ngoắt" 90 độ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6. Vào hồi 13h ngày 3/8, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 4/8, vị trí tâm bão cách Hồng Kông khoảng 250 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 13h ngày 5/8, vị trí tâm bão cách Hồng Kông 110 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Công điện khẩn cho UBND TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Trước những diễn biến bất thường của bão số 6, UBND TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đang khẩn trương hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, Ban Chỉ đạo PCLBTW-Ủy ban quốc gia TKCN đã gửi Công điện số 24/CĐ-TW đến Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Theo nội dung Công điện, UBND các tỉnh, thành phố nêu trên cần liên lạc ngay với các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực quần đảo Hoàng Sa và khu vực biển Đài Loan, hướng dẫn các tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi trú ẩn an toàn. Cụ thể, TP. Đà Nẵng có 31 tàu/410 lao động; tỉnh Quảng Nam 3 tàu/95 lao động; tỉnh Quảng Ngãi 15 tàu/201 lao động (12 tàu/167 lao động khu vực quần đảo Hoàng Sa, 3 tàu /34 lao động trên vùng biển Đài Loan).

Sạt lở đất nghiêm trọng trên Quốc lộ 3 đoạn từ Cao Bằng đi Bắc Kạn

Trong một diễn biến khác, vào hồi 21h ngày 2/8, tại km 256 trên Quốc lộ 3 đoạn từ thị xã Cao Bằng đi Bắc Cạn đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Khoảng 10 ngàn mét khối đất đá từ vách núi đã bất ngờ đổ ụp xuống đường gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Tính đến trưa 3/8, hàng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau chờ thông đường tại chân đèo Tài Hồ Sìn.

Theo bà Hoàng Hoài Phương, phụ trách hạt 7 Quốc lộ 3 của Công ty sửa chữa đường bộ 244, do tình trạng mưa lớn kéo dài, khi trời dừng mưa, đất đá gặp nắng to gây biến động về địa chất nên xảy ra tình trạng sạt đất. Hiện nay, Công ty đã huy động máy móc làm đường tạm cho xe máy và ôtô trọng tải nhỏ qua lại. Do khối lượng đất quá lớn nên những xe trọng tải lớn vẫn chưa thể đi được.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù vụ việc xảy ra trong nhiều giờ song việc khắc phục của Công ty sửa chữa đường bộ 244 còn chậm chạp. Tại hiện trường chỉ có vài ba người cùng một chiếc máy xúc nhỏ, nên việc thông đường ngay là không thể. Hiện nay rất nhiều lái xe đã phải cho xe quay lại để đi Hà Hội hoặc Thái Nguyên theo hướng đường Lạng Sơn.