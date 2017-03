Bão số 8 gây gió giật cấp 13 trên biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo hôm nay (3-10) bão số 8 mạnh lên cấp 9, giật cấp 12 và cấp 10, giật cấp 13 vào ngày mai (4-10). Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Bão số 8 đang di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 20 km theo hướng tây bắc. Chiều nay, bão chỉ còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 180 km về phía đông-đông nam. Đến chiều mai, bão sẽ áp sát bờ biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh.

Quảng Ngãi: Vẫn còn 301 tàu thuyền trên biển. Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết tính đến 13 giờ ngày 2-10, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn 301 tàu thuyền trên biển. Riêng tại quần đảo Hoàng Sa còn sáu tàu với 73 lao động, Trung Sa: bốn tàu, 50 lao động, Trường Sa: 84 tàu, 1.868 lao động. 301 tàu thuyền này vẫn thường xuyên giữ liên lạc với đất liền.

Đà Nẵng: Cứu hộ thành công tàu nước ngoài gặp nạn. Sáng 2-10, tàu HQ 628 (Lữ đoàn 161, Hải quân vùng III Việt Nam) đã dắt được tàu Yinson Power 2 (quốc tịch Indonesia) bị nạn do bão số 7 tại tọa độ 16,16 vĩ độ bắc, 110,16 độ kinh đông, cách đất liền trên 120 hải lý về đến Đà Nẵng an toàn.

Phú Yên: Tránh bão, một tàu nước ngoài mắc cạn. Tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết khoảng 8 giờ 30 sáng hôm qua (2-10), tàu biển New Orientan (quốc tịch Panama) đang trên đường từ Thái Lan đi Trung Quốc đã bị mắc cạn ở phía đông gành Đá Đĩa, thuộc vùng biển xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), trên tàu có 25 thủy thủ người Trung Quốc. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên đã huy động hai chiếc tàu của Hải đội 2 và Đồn biên phòng 348 đến vùng biển An Ninh Đông hỗ trợ.

Khắc phục hậu quả bão số 7: Về cơn bão số 7, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết đã có 15 người chết và mất tích, 13 người bị thương, chìm 44 tàu và làm gần 7.000 căn nhà bị hư hỏng, sập đổ, trên một vạn hecta lúa và hoa màu bị hư hại.

Tỉnh Hà Tĩnh đã lợp lại 16 phòng học bị tốc mái. Hơn 450 gia đình có nhà bị tốc mái, đổ nghiêng do bão tại Hà Tĩnh đã lợp lại mái ngói, sửa chữa hư hỏng, ổn định sinh hoạt. Tỉnh Nghệ An đã đốc thúc bà con nông dân thu hoạch nhanh 1.600 ha lúa mùa sớm, tập trung tiêu úng cho 11.000 ha ngô, 2.500 ha lạc và trên 4.000 ha rau màu vụ đông. Tỉnh Quảng Bình, theo tin từ UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), đến chiều ngày 2-10 còn năm người mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), có hai ngư dân bị chìm tàu vẫn chưa tìm thấy. Thiệt hại đối với ngành điện miền Trung ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng do bão số 7 làm đổ cột, đứt dây điện.