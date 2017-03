Bão số 9 tăng cấp, di chuyển khó lường

TP Hồ Chí Minh: Đề phòng khả năng ngập nặng Cơn bão số 9 đang có hướng di chuyển phức tạp, theo dự báo có thể sẽ chuyển hướng về phía nam với khả năng gây mưa to. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, do ảnh hưởng của cơn bão này, trong vài ngày tới, TP.HCM có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm gió giật, lốc tại một số nơi, gây ngập, nguy hiểm. Trao đổi với PV, ông Phạm Việt Thắng - Phó văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP.HCM cho biết: Nếu xuất hiện cùng lúc mưa lớn, kết hợp triều cường và việc xả lũ của các hồ chứa thì nhiều khả năng nhiều khu vực thuộc TP.HCM sẽ bị ngập sâu trong nước, hệ thống bờ bao ven sông, rạch sẽ bị vỡ, gây ngập úng nghiêm trọng khu vực ngoại thành. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP.HCM đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị sẵn sàng các trạm bơm để bơm chống úng. Ngoài ra, các quận, huyện chuẩn bị kinh phí, lực lượng, vật tư, tổ chức rà soát tại các vị trí bờ bao xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn bờ, bể bờ bao. Ông Thắng cũng cho biết vừa làm việc với Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng và thống nhất sẽ sử dụng dung tích phòng lũ của hồ để tạm thời chứa lượng nước còn thừa, không để xảy ra tình huống bất lợi có thể làm TP.HCM bị ngập sâu trong nước. HUỲNH LỘC