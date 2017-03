Bão suy yếu, phía Bắc lại đối mặt mưa lũ

Hôm qua (24-9), bão số 6 di chuyển theo hướng biên giới Việt-Trung, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ và các tỉnh thuộc khu Đông Bắc Bắc bộ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ hôm nay (25-9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng núi phía bắc Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu, cấp bảy (39-61 km/giờ), giật trên cấp bảy. Trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này di chuyển tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp, gây mưa to đến rất to tại các tỉnh phía bắc, nguy cơ tạo lũ ống, lũ quét cao. Chín tỉnh miền núi phía bắc có khả năng sẽ có mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang.

Trước đó, sáng 24-9, tại phiên họp bất thường nhằm đối phó với bão số 6, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo trước 18 giờ ngày 24-9, các tỉnh miền núi phía bắc phải hoàn thành việc di dân ở vùng ven sông, suối, khe núi, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Căn cứ vào tình hình thực tế, trong 2-3 ngày tới, các địa phương xem xét khả năng cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em.

Tối qua (24-9), từ khu vực thị xã Móng Cái, thị trấn Trà Cổ (Quảng Ninh), ông Nguyễn Công Thuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, cho biết ảnh hưởng của bão gây mưa vừa và mưa to rải rác. 8 giờ tối qua, gió và bão vào khoảng cấp sáu đến cấp bảy. Ông Thuấn cho biết các huyện khác như Hải Hà, Tiên Yên, Đầm Hà lượng mưa và gió cũng ở mức tương tự nhưng không nguy hiểm và chưa có thông tin gì về thiệt hại. Riêng tại huyện Hải Hà, một cơn lốc đã làm tốc mái một phòng học của Trường tiểu học xã Quảng Đức, không ai bị thương do học sinh nghỉ học.

Trước đó, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hầm lò khai thác than và khoáng sản, đồng thời có kế hoạch dự trữ đủ lương thực và nhu yếu phẩm ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt khi có mưa lớn. Bến tàu du lịch Bãi Cháy cũng đã dừng hoạt động, 360 tàu du lịch đã di chuyển đến nơi trú ẩn. 154 tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 90 CV trở lên đã về nơi trú tránh an toàn. Số tàu đánh bắt và khai thác gần bờ có khoảng 7.000 chiếc (trong đó 1.660 thuyền chèo tay) cũng đã về nơi trú ẩn.

Tại Hải Phòng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hải Phòng đã huy động lực lượng, vật tư củng cố các tuyến đê xung yếu.

Tại huyện Bát Xát (Lào Cai) - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 4 vừa qua, trong ngày 24-9, người dân ở vùng nguy hiểm đã được chyển vào vùng an toàn.

Ngày 24-9, Bộ tham mưu - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Tính đến 16 giờ ngày 23-9, lực lượng biên phòng đã thông báo cho 7.005 tàu/trên 38.000 ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có công điện khẩn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh liên quan yêu cầu triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa, chuẩn bị phương án sơ tán dân vùng hạ du đập khi tình huống xấu xảy ra.