Bão tan, nỗi lo đến

- Sáng 4-10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã đến huyện Kỳ Anh. Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Phó Thủ tướng đã đến bệnh viện huyện thăm hỏi, tặng quà bốn nạn nhân trong bão. - Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, đến chiều qua đã có ba người chết (một ở Quảng Ngãi, một ở Quảng Nam, một ở Quảng Trị). Tỉnh Thái Bình có một người mất tích ngày 3-10 do lật thuyền. Tỉnh Nghệ An cũng bị thiệt hại ước tính khoảng 72 tỷ đồng. - Hôm qua, Bộ Y tế đã cử tổ công tác do tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, vào các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão để khẩn trương hướng dẫn cộng đồng xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.