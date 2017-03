Báo Tiền Phong mời luật sư cho nhà báo Phan Hà Bình

Được biết, luật sư Tâm sẽ tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Phan Hà Bình ngay từ giai đoạn điều tra. Theo thông tin của báo Tiền Phong, chiều 15/10, đại diện tờ báo này đã có buổi làm việc không chính thức với cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an (phía Nam).

Ông Phan Hà Bình và địa điểm nơi nhà báo này bị bắt

Thông tin báo Tiền Phong có nêu “cơ quan điều tra bắt giữ và đang điều tra làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật của ông Phan Hà Bình, chứ không điều tra về nội dung các bài báo do ông Phan Hà Bình viết”.

Một nguồn tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (phía Nam) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Có khả năng trong danh sách những người liên quan được Cơ quan An ninh điều tra mời làm việc, sẽ có một số nhà báo khác.

Theo VNN