Bao vây bắt con rể gây án mạng nhà cha vợ

Hung thủ Nguyễn Thanh Hoài

Chiều tối 26/10, sau khi chạy vài cuốc xe ôm Nguyễn Thanh Hoài đã cùng một người thân đi nhậu. Khoảng 21h, kết thúc cuộc nhậu, Nguyễn Thanh Hoài chạy xe máy về nhà cha vợ là ông Trần Quốc Danh (ở tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Vừa bước vào nhà gặp ông Danh đang bày đèn nhang giữa sân để cúng đầu tháng. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Hoài thấy việc cúng không ưa nên tìm cách gây sự. Đối tượng đến thổi tắt nến, lớn tiếng với cha vợ.



Ông Danh tức tối phản đối thì bị Nguyễn Thanh Hoài tay thủ sẵn con dao bấm xếp và lớn tiếng đòi đâm. Con dao bấm này luôn được Hoài thủ sẵn bên người mỗi khi chạy xe ôm. Hai cha con xô xát, người cha vợ bị thương ở cánh tay. Trong lúc ông Danh chạy xuống bếp lấy khúc cây chống trả thì người con rể khác của ông Danh tên Trần Văn Đủ (29 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) chạy ra can ngăn. Thấy em “cột kèo” xuất hiện, Hoài lớn tiếng hăm dọa đòi đâm.



Ngay sau đó, Hoài đâm một nhát chí mạng vào ngực trái Trần Văn Đủ. Khi con dao vẫn còn găm sâu vào ngực, Đủ chỉ kịp la lên "chết con rồi ba ơi" rồi ngã quỵ xuống. Nhiều người trong nhà chạy đến rút con dao găm trên ngực Đủ ra. Máu tuôn xối xả, nạn nhân bị chết ngay sau đó. Khi thấy Trần Văn Đủ ngã gục, Hoài chạy trốn.

Con dao bấm xếp dùng đâm chết em “cột kèo”



Sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy, lực lượng Công an thành phố, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã triển khai lực lượng bao vây truy bắt đối tượng, quyết không để hung thủ trốn khỏi Quảng Ngãi trong đêm.



Một tổ công tác khác đã tiếp cận vợ con của Hoài liên lạc tác động đối tượng ra đầu thú. Sau nhiều tiếng đồng hồ tìm cách trốn khỏi địa phương, nhưng bị lực lượng trinh sát phong tỏa. Hết cách, Hoài đến Công an xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh đầu thú lúc 2h sáng ngày 27/10.



Cho đến 4h sáng 27/10, hung thủ Nguyễn Thanh Hoài đã được Công an TP Quảng Ngãi bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.



Được biết, anh Trần Văn Đủ là con rể út. Hai vợ chồng hiện đang sống bằng nghề thợ hồ tại tỉnh Đồng Tháp. Vừa qua, người con trai ruột của ông Danh bị bệnh nặng, hai vợ chồng Đủ vội vàng đón xe đò về thăm em trai. Vật vã bên xác chồng, vợ anh Đủ khóc tức tưởi: “Ảnh hiền lắm, gom góp tiền xe đò một hai phải về thăm em vợ lâm bệnh. Không ngờ lại bị đâm chết bỏ lại tôi và 2 đứa con nhỏ”.





Theo V.T (Bee)