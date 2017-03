Bao vây, đốt xe máy của hai "cẩu tặc"

Vào khoảng 1h30 sáng 7/7, người dân ở xóm 6, trước khu vực trường THPT Đinh Bạt Tụy - đường 12/6 của xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An người dân nghe tiếng chó kêu. Nhận định là có kẻ đang bắt chó, người dân khu vực xóm 6 đổ ra đường rất nhanh, hai cẩu tặc luống cuống đã bị ngã xe. Cùng lúc đó, xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 10 tên mang theo dáo mác, gậy để giải thoát cho hai cẩu tặc.



Sau khi giải thoát đồng bọn, nhóm thanh niên này chạy xe theo hướng đường 12/9 ngược lên đê Tả Lam tẩu thoát... Người dân đã đốt cháy chiếc xe máy của hai cẩu tặc.



Trước đó, vào rạng sáng 7/6/2010, người dân xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông cùng một chiếc xe máy bị thiêu cháy bên vệ đường. Người đàn ông bị đốt cháy cùng chiếc xe máy được xác định là do ăn trộm chó.



Sau đó không lâu, vào chiều ngày 29/8/2010, hai cẩu tặc được xác định là Nguyễn Đình Dũng và Nguyễn Đình Hồng, cùng SN 1988, đều trú tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc đi ăn trộm chó đã bị người dân xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đánh chết.



(Theo Dân trí)