Bảo vệ bị đâm trong bệnh viện đã tử vong

Sau khi bị người nhà bệnh nhân đâm, ông Lô Minh Hương (60 tuổi) - bảo vệ BV Sản Nhi Nghệ An, đã được hơn 50 y, BS hiến máu và nỗ lực mổ cấp cứu, cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, ông Hương đã tử vong vào đầu giờ chiều 1-7.



Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Cuối chiều 7-1, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, người thân đưa ông Hương về quê nhà huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) để làm lễ an táng theo phong tục địa phương.



Đối tượng dùng dao đâm ông Hương là Nguyễn Ngọc Thái (41 tuổi, trú xóm 3, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) có con đang điều trị bệnh não úng thủy (dị tật) và viêm phổi tại khoa Hồi sức BV Sản Nhi Nghệ An.

Các bảo vệ BV Sản Nhi Nghệ An cho biết: "Ông Hương là người nhiệt tình, năng nổ trong công việc. Thời gian qua Thái thường vứt kim tiêm bữa bãi tại nhà vệ sinh của BV. Ông Hương đã nhiều lần nhắc nhở Thái không được vứt kim tiêm gây nguy hiểm và nếu tái diễn sẽ báo cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ nếu như có sử dụng ma túy. Sau khi đâm ông Hương, Thái không run sợ bỏ chạy mà cầm dao đòi đâm người khác nữa".



Nghi can Thái bị bắt giữ sau khi dùng dao đâm ông Hương.

Được biết, ông Hương là chồng của một nữ BS đang công tác tại khoa Truyền nhiễm BV Sản Nhi Nghệ An. Con trai của ông Hương đang ở nước ngoài, chưa kịp bay về nước để lo tang lễ cho cha.



Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ 45 phút sáng 30-6, tại bãi giữ xe BV Sản Nhi Nghệ An xay ra vụ ẩu đả, xô xát nhau. Hậu quả, người nhà bệnh nhân ở đây là Thái đã dùng dao đâm vào người ông Lô Minh Hương.

Sau khi bị đâm liên tiếp vào người, ông Hương đã cố chạy vào sảnh khoa Khám bệnh BV kêu cứu rồi gục xuống. Ông Hương liền được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng có một vết thương ở bụng, một vết thương ở cổ và hai vết thương ở sườn, đã có khoảng thời gian ngừng tim.

Do ông Hương bị mất máu rất nhiều, có 50 y, BS và người dân đã hiến 50 đơn vị máu (nhóm máu O) và 19 khối hồng cầu để cứu ông Hương.

BS Trần Văn Cương, Phó Giám đốc BV Sản Nhi Nghệ An, cho biết: "Ông Hương bị thương rất nặng, mất máu nhiều và đã có khoảng thời gian ngừng tim. Sau một thời gian cấp cứu tích cực, bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại".



Các y, BS đã nỗ lực hết mình cứu, chữa cho nạn nhân là ông Hương nhưng do bị đâm mất quá nhiều máu và bị thương quá nặng, ông Hương đã tử vong vào đầu giờ chiều 1-7.

Sau khi các BS ở BV Sản Nhi Nghệ An mổ cấp cứu, truyền máu, truyền dịch, lắp ống dẫn lưu... sức khỏe của ông Hương vẫn yếu, nên ông được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực của BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu nhưng ông đã không qua khỏi.



Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ vệ sĩ Bảo An Nghệ An cho biết ông Hương là nhân viên hợp đồng của công ty này và được phân công bảo vệ tại khoa Hồi sức của BV Sản Nhi Nghệ An.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hưng Dũng, Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra, bắt nghi can Thái.