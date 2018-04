Bảo vệ chung cư trộm nhẫn, đồng hồ giá gần 1,5 tỉ đồng

Chiều 24-4, Công an quận 2, TP.HCM tạm giữ Lê Tấn Phát (26 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.



Ngày hôm trước, người phụ nữ 26 tuổi hốt hoảng đến công an trình báo về căn hộ mình sinh sống tại chung cư bị đột nhập khi đi ăn giỗ. Qua kiểm tra, nạn nhân phát hiện bị mất 1 nhẫn kim cương (trị giá 20.000 USD), 1 đồng hồ hiệu Patek Phillip (45.000 USD), và 200 đô la Singapore để trên bàn. Tổng trị giá tài sản bị mất gần 1,5 tỉ đồng.



Nam bảo vệ đột nhập vào căn hộ tại chung cư Estella trộm nhẫn kim cương, ngoại tệ và đồng hồ. Ảnh H. Tâm.

Người phụ nữ cho biết, căn hộ có khóa mật mã, không có dấu hiệu lục lọi hay cạy phá.



Công an quận 2 sau đó phối hợp cùng các đơn vị ngiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Cảnh sát trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, mời những người liên quan đến làm việc.

Trong lúc cảnh sát đang điều tra thì vào sáng 24-4, Phát bất ngờ đến công an đầu thú.

Nam bảo vệ khai trong quá trình làm việc, khi phụ chuyển đồ giúp cho gia đình nạn nhân đã thấy được mật khẩu mở khóa.

Chiều 23-4, biết gia đình nạn nhân rời chung cư, người này đột nhập bằng mật khẩu vào phòng ngủ để lấy các tài sản nói trên.

Sau đó, Phát đem chiếc đồng hồ đi bán với giá 179 triệu đồng, mang 200 đô la Singapore đến tiệm vàng đổi và mua một trang sức vàng với giá 20 triệu đồng.