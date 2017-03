Bảo vệ đánh nhân viên siêu thị ra đầu thú

Theo hồ sơ, nạn nhân là chị LTHT, nhân viên Siêu thị Big C, Đồng Nai. Giáp là nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Hoàng làm nhiệm vụ tại Siêu thị Big C. Trưa 12-1-2014, chị T. kéo xe chở rác từ quầy gia vị trong siêu thị xuống kho, khi tới quầy rượu thì vô ý đụng vào hai người khách. Giáp đang đứng tại đây nhìn thấy nên chặn chị T. lại. Hai bên lời qua tiếng lại, Giáp đã tát vào mặt chị T., dùng bộ đàm đập vào trán chị T. gây thương tích 15%. Sau khi gây án, Giáp bỏ trốn và Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định truy nã Giáp về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 25-10, Giáp đến Công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An đầu thú.

NGUYÊN HỒNG