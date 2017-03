Bảo vệ đuổi bắt cướp trong đêm

Theo tường trình của bảo vệ Vũ Trần Quyết, lúc 20h45, anh chở bạn là Hà Trọng Tấn đi đến đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP HCM) thì thấy hai thanh niên giật giỏ xách của một phụ nữ.

Hiện trường vụ bắt cướp trong đêm. Ảnh: N.D.

Là thành viên của nhóm hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến, từng nhiều lần tham gia bắt cướp nên anh Quyết tăng ga truy đuổi. Tới vòng xoay ngã tư An Sương, hai tên cướp định rẽ qua quốc lộ 1A về hướng Suối Tiên song gặp dòng xe tải lưu thông quá đông nên chúng chạy thẳng về Củ Chi.

Phát hiện có người truy đuổi, cặp đôi này phóng xe bạt mạng. Khi tới ngã ba Củ Cải (huyện Hóc Môn), hai tên cướp lao thẳng vào người đi đường, may mắn không gây thương vong. Cú đâm mạnh khiến cả hai ngã nhào nhưng chúng nhanh chóng bật dậy chạy vào hẻm.



Hai tên cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.D.

Anh Quyết và người bạn xông vào bắt gọn tên ngồi sau. Tên cầm tài leo lên nóc nhà dân, cầm dao đe dọa mọi người truy bắt. Trước sự hung hăng của hắn, bảo vệ Quyết phải nhờ công an địa phương hỗ trợ. 20 phút sau, cảnh sát hình sự Hóc Môn và quận 12 đã khuất phục được tên cướp.

Tại công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12), một tên khai Nguyễn Hữu Thanh (21 tuổi, ngụ Ninh Thuận), trong khi tên còn lại không có giấy tờ tùy thân, chỉ khai biệt danh “Cu Lì”. Khám xét người, công an thu giữ nhiều giấy tờ và tiền mà bọn chúng khai do cướp giật mà có.

Theo An Nhơn (VNE)