Bảo vệ "giở trò" với nữ công nhân

Chiều 16.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cát, Bình Dương, cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can Hoàng Trung Hiếu (20 tuổi, quê Quảng Bình, nhân viên dịch vụ bảo vệ Hoàng Linh) về hành vi hiếp dâm.



Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 15.6, chị N.T.N. (24 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân Công ty S.M.G. (H.Bến Cát) đang ngủ trong nhà lưu trú của công ty.



Đang trong ca trực bảo vệ, Hiếu đi tuần ngang qua phòng chị N. Thấy chị N. mặc quần áo ngủ quá gợi cảm, Hiếu liền nảy sinh thú tính.



Hiếu xông vào phòng khống chế và sờ soạng khắp người nạn nhân… Sau khoảng 30 phút, chị N. mới vùng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của tên “yêu râu xanh” và kêu cứu.



Ngay trong đêm, Công an xã Lai Hưng đã huy động lực lượng và truy bắt được Hiếu, giao cho Công an H.Bến Cát xử lý.



Theo Đỗ Trường (TNO)