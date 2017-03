Bảo vệ KCN bị tố đánh người bán hàng rong nhập viện

Ngày 20-9, Trung tá Phạm Văn Nam, Trưởng đồn công an KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ thông tin một người bán hàng rong tố cáo bị nhân viên Xí nghiệp quản lý dịch vụ hạ tầng đô thị KCN Hòa Khánh (thuộc Ban Quản lý KCN-KCX Đà Nẵng) đánh bị thương phải nhập viện.



Chị Linh phải nhập viện điều trị gần năm ngày nay.

Theo trình bày của chị Phan Thị Diệu Linh (ngụ tổ 50, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), hiện đang điều trị tại BV quận Liên Chiểu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 15-9, chị chạy xe máy mang theo một mâm bánh dày đến bán cho công nhân tan ca trước cổng Công ty Điện tử Việt Hoa (trụ sở đường số 3, KCN Hòa Khánh).

Khi chị vừa đến nơi thì có xe của Đội quy tắc đô thị hạ tầng thuộc Xí nghiệp Quản lý dịch vụ hạ tầng đô thị KCN Hòa Khánh chạy đến. Có năm người từ trên ô tô xuống. Người chặn đầu xe, người rút chìa khóa, còn người kia thì lấy mâm bánh của chị lên xe. Thấy mâm bánh bị tịch thu, chị Linh chạy đến van xin. Tuy nhiên, đội quy tắc không trả mà yêu cầu chị về xí nghiệp giải quyết.



“Khi ô tô vừa về đến xí nghiệp thì mấy anh bưng mâm bánh của tôi cất vào kho. Tôi chạy theo kêu: “Tại sao các anh mời em về giải quyết mà lại tịch thu mâm bánh”. Tôi xót quá nên chạy vào giằng lại mâm bánh. Lúc này, anh Long (nhân viên xí nghiệp) đổ hết mâm bánh ra đường. Vừa tức vừa uất vì nghĩ về cơ quan họ sẽ được giải quyết, có thể phải nộp phạt nhưng tôi sẽ lấy lại số bánh. Ai ngờ họ vứt hết ra đường nên tôi nhặt số bánh trên ném vào người anh Long. Anh Long nhảy đến bạt tai hai cái vào mặt khiến tôi ngã sụp xuống đất”, chị Linh trình bày.

Theo lời chị Linh, khi tỉnh lại, thấy anh Long và mấy cán bộ kia vẫn đứng đó nên giận quá chị Linh tiếp tục ném hai cái bánh vào người anh Long. Anh Long bước đến đánh thêm hai cái vào đầu khiến chị ngã xuống nền.



Đơn thuốc các bác sĩ kê cho chị Linh. Ảnh: TT

Sau khi trấn tĩnh lại, chị Linh đến thẳng Đồn công an KCN Hòa Khánh tố cáo sự việc. “Tại đây, các đồng chí công an hỏi có cần đi bệnh viện khám không? Tôi nói còn con nhỏ nên phải về nhà, có việc gì sẽ tự mua thuốc uống. Về đơn thư thì do tôi chỉ biết chữ sơ sơ nên làm đơn không rõ ràng, ngày mai (15-9) sẽ đến trình báo lại”, chị Linh nói.

Sáng hôm sau, chị Linh thức dậy thì có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau vùng đầu. Do cơ thể mệt mỏi, không dậy nổi nên chị Linh được người nhà đưa đến BV quận Liên Chiểu nhập viện, điều trị. BS Nguyễn Thành Tân, Phó Trưởng khoa Ngoại (BV quận Liên Chiểu) cho biết qua chẩn đoán thì chị Linh bị chấn thương đầu. Kết quả chụp CT cũng như làm xét nghiệm khác thì không phát hiện tổn thương trong sọ não. Hiện sức khỏe của chị Linh vẫn bình thường, điều trị một thời gian ổn định sẽ hết.

Trung tá Phạm Văn Nam, Trưởng đồn Công an KCN Hòa Khánh, xác nhận có sự việc trên xảy ra và đang tiến hành điều tra, xác minh. Theo đó, vào tối 14-9, chị Linh có đến trụ sở đồn trình báo sự việc. Lúc chị Linh đến trình báo thì sức khỏe bình thường, không có biểu hiện gì bất thường cũng như không có các vết thâm tím. Do chị khóc lóc nên công an động viên chị trấn tĩnh lại. “Còn việc chị Linh có bị đánh hay không thì công an sẽ điều tra và báo cáo kết quả rõ ràng” , ông Nam nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Văn Hát, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý dịch vụ hạ tầng đô thị KCN Hòa Khánh, cho biết đơn vị này được giao nhiệm vụ xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán hàng rong ở KCN.

Chiều 14-9, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhắc nhở chị Linh nhưng chị này có những lời lẽ thách thức nên mới xảy ra việc giằng co, xô xát giữa hai bên. Sự việc đúng sai thì công an sẽ giải quyết nhưng ông Hát khẳng định không có chuyện nhân viên xí nghiệp đánh chị Linh.

Ông Hát cũng xác định nhân viên xô xát với chị Linh là Trần Long. Trong số những người có mặt hiện trường hôm đó gồm có một nhân viên quy tắc đô thị quận Liên Chiểu và ba nhân viên của xí nghiệp. “Theo quy định thì chúng tôi không có quyền tịch thu hàng hóa. Tuy nhiên, vì trường hợp này chửi bới, gây rối nên đội mới mang mâm bánh về xí nghiệp. Mục đích là kéo chị Linh ra khỏi khu vực đó, tránh lộn xộn”, ông Hát thông tin thêm.

"Trước khi triển khai làm nhiệm vụ thì xí nghiệp luôn nhắc nhở anh em không để xảy ra xô xát với người dân. Còn tôi làm việc với anh Long thì anh này nói không đánh chị Linh. Chỉ là giằng co qua lại rồi chị Linh bị trượt ngã xuống nền xi măng. Sự việc không có gì nhưng người dân cứ muốn làm to chuyện”, ông Hát nói.