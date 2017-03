Bảo vệ ngân hàng sửa vé để trộm xe

Trần Minh Hưng (23 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) là nhân viên bảo vệ của một ngân hàng lớn trên phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sáng 14/9, Hưng mang chiếc xe nhãn hiệu Best của mình gửi vào bãi trông xe của một tòa tháp phố Bà Triệu.



Lúc đó, anh ta phát hiện chiếc xe còn mới của một người khách quên không rút chìa khóa nên nảy sinh lòng tham. Gã rút chiếc chìa khóa điện, rồi sửa số trên vé của mình, lừa nhân viên trông xe. Hưng ung dung dắt chiếc xe ra khỏi tầng hầm, đem đi cầm cố, lấy 2,5 triệu đồng tiêu xài.



Trong khi đó, chủ xe là ông Đào Văn Chính (quê Thanh Hóa), khi quay lại tầng hầm tá hỏa không thấy phương tiện của mình đâu nên đến công an phường Lê Đại Hành trình báo.



Đến ngày 19/9, Hưng vào bãi gửi định lấy xe của mình ra ngoài thì bị công an bắt giữ. Cơ quan chức năng đã thu hồi tang vật, trả cho người bị hại. Hưng thừa nhận hành vi lấy chiếc xe trên.



