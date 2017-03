Bảo vệ nghiêm hiện trường vụ nổ ở Công an tỉnh Đắk Lắk

Gạch đá, các khúc gỗ bị hất văng sau vụ nổ rơi xuống con đường hẻm 25.



Sáng 13-12, có mặt tại khu dân cư này, PV chứng kiến cảnh hàng chục người dân đang tất bật dọn dẹp hiện trường vụ nổ.

Khu dân cư hẻm 25 nằm ngay sau trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk nên bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ vụ nổ.

Ghi nhận tại hiện trường, trên con đường hẻm gạch, đá, các mảnh gỗ còn nằm vương vãi, dây điện, cáp truyền thông đứt võng xuống đường. Nhiều người dân đổ ra đường bàn tán, khuôn mặt vẫn lộ vẻ lo sợ.

Chị Q. một cư dân tại hẻm 25 cho biết sáng nay, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, công an phường đã đến thăm hỏi gia đình, thống kê các thiệt hại do vụ nổ gây ra.

Theo lời kể của chị Q., khoảng 21 giờ tối 12-12, ba người trong gia đình vừa ăn cơm xong thì vụ nổ xảy ra khiến toàn bộ nhà rung lên như bị động đất. Trần nhà và kính vỡ rơi xuống nền loảng xoảng. Mọi người trong nhà sợ run, vội ôm nhau chạy ra ngoài đường. Tuy nhiên, khi chạy ra đường thì còn chứng kiến cảnh tượng còn kinh hãi hơn khi gạch đá, các khúc gỗ rơi ầm ầm xuống đường.

Cũng theo chị Q., sáng nay gia đình kiểm tra thì phát hiện tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, toàn bộ mái tôn bị hư hỏng, trần nhà bị nứt khiến nước dột xuống nền nhà ướt đẫm.

Ngoài chị Q., cả chục nhà các hộ dân hẻm 25 cũng xuất hiện nhiều vết nứt, hư hỏng mái tôn, nội thất.

Hiện trường khu dân cư hẻm 25 được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng đang gặp các hộ dân thăm hỏi, thống kê các thiệt hại do vụ nổ gây ra.



Khu dân cư hẻm 25 bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì nằm sát trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk.



Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin bước đầu về vụ nổ. Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vụ nổ xảy ra vào lúc 20 giờ 50 ngày 12-12, tại nơi lưu giữ vật chứng của Phòng An ninh điều tra (công an tỉnh). Vụ nổ khiến ba cán bộ chiến sĩ tử vong, ba người khác bị thương nặng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vụ nổ là tai nạn ngoài ý muốn, không có yếu tố khủng bố, phá hoại. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung cứu chữa cho những người bị thương và khắc phục hậu quả do vụ nổ gây ra.