Bảo vệ phòng trà tổ chức mại dâm

(PL)- Ngày 8-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM đã bàn giao năm nghi can cho Công an quận 3 để mở rộng điều tra về một đường dây mại dâm vừa mới khám phá.

Công an quận 3 đang củng cố hồ sơ khởi tố các nghi can này, trong đó có Tạ Ngọc Nam (nhân viên bảo vệ một phòng trà tại quận 3, TP.HCM) với vai trò cầm đầu. Năm nghi can trong đường dây mại dâm bị bắt giữ. Ảnh: TK Trước đó, trưa 6-3, các trinh sát thuộc Đội 5, Phòng PC45 bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn ĐD trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 2, quận 3). Tại đây các trinh sát bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Nam khai do làm việc ở phòng trà nên Nam quen biết nhiều “đại gia” sẵn sàng bỏ số tiền lớn để mua vui với những cô gái trẻ đẹp. Từ đây Nam móc nối với Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận 3), Trần Minh Tài (ngụ quận 7) hình thành đường dây mại dâm. Nam ra giá mỗi “chân dài” đi khách là 1,5 triệu đồng/lượt. Điều đáng nói là số tiền đến tay gái bán dâm chỉ là 350.000 đồng, còn lại Nam và đồng bọn chia nhau. TUYẾT KHUÊ