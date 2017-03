Bảo vệ truy sát cư dân có ‘hạnh kiểm tốt’?!

“Chúng tôi tước giấy phép hoạt động dịch vụ bảo vệ hai tháng đối với Công ty Bảo vệ Trung Nguyên. Ngày 7-12, công ty này được hoạt động trở lại nhưng vài ngày sau thì xảy ra sự việc cư dân chung cư 4S Riverside (quận Thủ Đức, TP.HCM)bị hành hung”. Chiều tối 15-12, Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an TP.HCM, nói với Pháp Luật TP.HCM.

“Cấp” hạnh kiểm tốt cho bảo vệ có tiền án

Đại tá Dung cho biết trong sáu người có mặt hôm xảy ra vụ việc thì có hai người thuộc Công ty Trung Nguyên (do PC64 quản lý) gồm Vi Thái Sơn và Đỗ Văn Đức. Hai bảo vệ khác thuộc Công ty Dịch vụ bảo vệ Ngự Lâm (do C64 quản lý). Hai người còn lại trong đó có một người tên Quách Minh Thắng (bị bắt khẩn cấp cùng với Sơn) không phải là bảo vệ mà là bạn của Sơn và Đức.

Theo Công an quận Thủ Đức, Sơn có tiền án về tội cố ý gây thương tích. “Theo quy định, một trong những tiêu chuẩn được tuyển dụng làm nhân viên bảo vệ phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú… Qua kiểm tra, bước đầu chúng tôi xác định hồ sơ tuyển dụng Sơn có xác nhận hạnh kiểm tốt ở nơi Sơn cư trú (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương). Vì sao Sơn (có tiền án) được xác nhận như thế thì chúng tôi không rõ” - Đại tá Dung thông tin.

Cũng theo Đại tá Dung, Công ty Trung Nguyên được cấp phép hoạt động từ năm 2012, do ông Trần Văn Ngọc làm đại diện theo pháp luật. Đại tá Dung nói: “Trong công tác quản lý, PC64 đã chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty bảo vệ, trong đó có Công ty Trung Nguyên và phát hiện công ty này có vi phạm. Ngày 7-10, PC64 ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này về hai hành vi gồm tuyển dụng người không đủ tiêu chuẩn và sử dụng ba nhân viên chưa qua đào tạo hay chứng chỉ nghiệp vụ. Ngoài việc phạt tiền (7,7 triệu đồng), PC64 còn tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ bảo vệ với công ty này từ ngày 7-10 đến ngày 7-12”.



Bà Hương chỉ đạo các bảo vệ ở hiện trường. (Ảnh cắt từ clip)

Ai là chủ mưu?

Trả lời PV, bà Nguyễn Thị Song Tùng, Phó Giám đốc Công ty Thành Trường Lộc - chủ đầu tư chung cư 4S Riverside, nói công ty không xúi đánh người. Ai chỉ đạo đánh người tại hiện trường là trách nhiệm của cá nhân.

Theo bà Tùng, Công ty Thành Trường Lộc định thuê một công ty bảo vệ đến hỗ trợ tháo dỡ hồ bơi xây dựng sai phép nhưng công ty này không tham gia. “Chị Hương (Vũ Ngọc Hương, Phó Giám đốc Công ty Thành Trường Lộc - NV) nói sẽ thuê Công ty Bảo vệ Trung Nguyên và tôi ký hợp đồng thuê Công ty Trung Nguyên nhưng không biết lý lịch công ty này thế nào” - bà Tùng phân trần.

Trong các đoạn clip cư dân ghi tại hiện trường, bà Hương kêu những người đi cùng lấy đồ trên xe ba gác xuống để phá cổng. “Bỏ đồ xuống, đem đồ vô trong cho cô. Con cắt cổng này và kéo ra” - bà Hương chỉ đạo. Một thành viên ban quản lý chung cư yêu cầu “làm gì cũng có lịch sự chút xíu” thì bà Hương vung tay, nói: “Ở đây không có lịch sự đâu. Làm đi, có gì cô chịu”…

Ngoài ra, tại Công an quận Thủ Đức, Sơn còn khai được lãnh đạo công ty bảo vệ điều Sơn đến chung cư 4S Riverside hỗ trợ. “Khi đến nơi, chị Hương nói có ai động đến mình thì cứ đánh lại, không chết là được, để chị Hương lo cho”.

Trả lời PV hôm 15-12, bà Tùng nói việc bà Hương chỉ đạo nhóm bảo vệ như thế nào thì đó là trách nhiệm của cá nhân bà ta. Công ty Thành Trường Lộc không chủ động, cổ xúy cho việc đánh người.

Xử nghiêm công ty bảo vệ bạo lực

Vào thời điểm xảy ra vụ bảo vệ đánh cư dân, Công ty Thành Trường Lộc dẫn theo các bảo vệ thuộc Công ty Trung Nguyên và Công ty Ngự Lâm. Sau đó, công an quận bắt khẩn cấp hai đối tượng và bốn đối tượng còn lại bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện vì nghiện ma túy đá.

Được biết sau khi xảy ra việc bảo vệ Công ty Trung Nguyên dùng bình xịt hơi cay tấn công cư dân, lãnh đạo công an TP.HCM đã chỉ đạo PC64 làm việc với các công ty bảo vệ nhằm kiểm tra, kiểm soát việc thuê mướn lao động, sử dụng công cụ hỗ trợ…

Trong sáng 15-12, PC64 đã làm việc với Công ty Ngự Lâm. Ông Phạm Triều Dinh - Phó Giám đốc Công ty Ngự Lâm cam kết về việc tuân thủ các vấn đề như trên. Cùng ngày, trả lời PV, ông Dinh khẳng định các bảo vệ của công ty không có mặt tại thời điểm này và không tham gia đánh người. “Chúng tôi ký hợp đồng với Công ty Thành Trường Lộc nhưng chúng tôi từ chối đề nghị đem kềm cộng lực cắt cửa” - ông Dinh nói.

Cũng trong ngày 15-12, PV tìm đến địa chỉ Công ty Trung Nguyên như công an cung cấp nằm tại đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Tuy nhiên, người dân ở khu vực cho biết công ty này đã chuyển địa chỉ khoảng một năm nay và hiện không rõ địa chỉ công ty ở đâu.

Theo Đại tá Dung, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ nên không thể xử lý hành chính được. “Tuy nhiên, bước đầu chúng tôi đã xác định Công ty Trung Nguyên đã có vi phạm như bảo vệ mục tiêu mà không thông báo cho địa phương theo quy định. Trong thẩm quyền của mình, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các vi phạm. Trong thực tế, ngành nghề này góp phần giữ gìn an ninh trật tự song quá trình hoạt động có một số vi phạm. Do vậy, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ cần lựa chọn đơn vị có uy tín. Ngoài ra, PC64 sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty bảo vệ, đặc biệt đối với việc các công ty bảo vệ sử dụng bạo lực” - Đại tá Dung nhấn mạnh.