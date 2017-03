Bão Wipha mạnh lên ngoài khơi đảo Đài Loan

Chiều tối qua, bão Wipha ở vị trí khoảng 22,4 độ vĩ bắc 127 độ kinh đông, cách đảo Đài Loan khoảng 450 km về phía đông đông nam.

So với dự báo cách đó một ngày, Trung tâm cảnh báo bão Hải quân Hoa Kỳ (JWTC) dự báo bão Wipha đã đi lệch về phía tây nhiều hơn. Như vậy hoàn lưu của bão sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực đông bắc biển Đông nước ta. Dự báo đến chiều nay (18-9), bão Wipha sẽ quét qua phía đông bắc đảo Đài Loan với sức gió vùng gần tâm bão lên đến 220 km/giờ (cấp 16), giật 266 km/giờ và tiếp tục hướng vào lục địa Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của bão, ngày hôm nay khu vực đông bắc biển Đông sẽ bắt đầu chịu tác động. Do bị hút gió từ bão Wipha, gió tây nam sẽ hoạt động mạnh trở lại trên khu vực biển Nam bộ, bao gồm cả vịnh Thái Lan. Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có thời tiết xấu. Các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ sẽ có mưa to nhiều nơi.