Bắt 1 nghi can trong vụ dùng súng bắn vào chân phụ nữ

Công an cũng đang truy bắt các nghi phạm liên quan đến vụ án này.

Qua điều tra cho thấy đêm 8-12, Lập cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Hoàng Việt (31 tuổi, trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Võ Minh Tuấn (27 tuổi, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) và Phạm Hồng Hoan (21 tuổi, cùng trú xã Nghi Kim, TP Vinh) đến một quán nhậu ở TP Vinh và cãi nhau với một số người khác.



Lúc này, chị PhThHY (26 tuổi, trú xã Vinh Tân) ngồi ở bàn ăn bên cạnh, thấy cãi nhau đã đứng lên can ngăn. Nhóm của Lập cho rằng chị Y. đã xen vào chuyện của nhóm mình nên gây sự với chị Y.

Do vậy, chị Y. cùng nhóm bạn rời quán nhậu trên, đi đến quán ăn đêm TT (đường Đào Tấn, gần sân bóng TP Vinh). Sau đóm Lập cùng nhóm trên cũng kéo nhau đến quá ăn này để tìm chị Y.



Nghi can Lập (giữa) và hai nghi phạm trong vụ nổ súng. Ảnh do công an cung cấp

Việt xuống xe, cầm theo một khẩu súng cùng với Lập, Hoan và Tuấn tiến đến quán ăn. Tại đây, giữa Việt và chị Y. mâu thuẫn, cãi nhau. Bất ngờ Việt cầm súng bắn một phát vào chân của chị Y. Chị Y. gục tại chỗ. Việt tiếp tục bắn thêm một phát chỉ thiên.



Sau khi gây án, nhóm của Việt cùng đồng bọn lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị Y. được đưa đến BV ở TP Vinh cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, chị Y. được đưa ra một bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu.

Hiện cơ quan Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, truy bắt các nghi can còn lại.