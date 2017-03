Bắt 10 người giả bán thiên thạch 30 triệu USD để cướp

Ngày 25-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA An Giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 đối tượng trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại xã Tân Lợi, Tịnh Biên (An Giang).