Bắt 11 đối tượng vận chuyển ma túy và thuốc lắc

Trong số 11 đối tượng bị bắt có năm người ở TP.HCM, sáu người ở Hải Phòng. Đầu mối cung cấp hàng là Đỗ Kim Hùng cũng bị bắt. Cơ quan công an đã thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều gói bột trắng, thuốc lắc, hồng phiến...

Bước đầu các đối tượng bị bắt đã khai nhận lượng ma túy trên hầu hết do Đỗ Kim Hùng cung cấp. Hiện nay, lực lượng Công an TP đang khẩn trương phối hợp với công an các tỉnh để mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan trong chuyên án trên.