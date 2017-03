Bắt 2 chị em lập đường dây ma túy từ Trung Quốc vào phía Nam tiêu thụ

(PLO) - Chiều 21-6, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã phá thành công chuyên án 616M, bắt bốn nghi phạm chặt đứt đường dây ma túy đá từ Trung Quốc vào Nghệ An rồi đưa đến các tỉnh phía Nam và TP.HCM tiêu thụ.