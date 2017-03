Bắt 2 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy

Ngày 30/8, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng Nguyễn Viết Thái (25 tuổi), ở xã Đức Lập; Lê Văn Tuân (23 tuổi), ở xã Đức An, huyện Đức Thọ về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi) ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, từ đầu năm 2013 đến nay các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Đức Thọ, Can Lộc, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh. Thủ đoạn hoạt động của bọn chúng là thường đi cặp đôi, đội mũ, bịt khẩu trang, chở nhau bằng xe máy lang thang trên các địa bàn trên, phát hiện thấy sơ hở là dùng vam phá khóa xe máy để lấy cắp. Công an huyện Đức Thọ bước đầu thu hồi 8 xe máy các loại và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Theo Xuân Lý - Đình Vũ (CAND)