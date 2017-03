Bắt 2 đối tượng giả danh công an 'phạt' nhà nghỉ vi phạm

Hai đối tượng Phan Bá Hùng (người mặc sắc phục công an) và Nguyễn Văn Tú tại cơ quan công an. Theo đó trong thời gian qua cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) nhận được nguồn tin có hai đối tượng thường xuyên mặc sắc phục của ngành công an và tự xưng mình là cán bộ Công an tỉnh Nghệ An thường đi đến các nhà nghỉ trên địa bàn huyện để “kiểm tra hành chính” và lập biên bản “phạt” các nhà nghỉ nếu có vi phạm.

Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Ngay lập tức, những trinh sát dày dặn kinh nghiệm được điều vào cuộc nhanh chóng xác minh sự việc.

Sau một thời gian theo dõi mật phục, vào khoảng 23h ngày 25/9/2014, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng mặc sắc phục của ngành công an, mang theo còng số 8 đến nhà nghỉ Mai Tuyết có địa chỉ tại xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) để “kiểm tra hành chính đột xuất”. Các đối tượng tự xưng mình là cán bộ thuộc phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An.

Khi phát hiện tại nhà nghỉ Mai Tuyết có 3 khách thuê trọ chưa đăng ký tạm trú. Các đối tượng nhanh chóng ghi biên bản rồi dọa sẽ phạt chủ nhà nghỉ số tiền là 5.000.000 đồng, mỗi khách thuê trọ 4.000.000 đồng với hành vi vi phạm nêu trên. Trong lúc các đối tượng đang nhận tiền “nộp phạt” thì bị các trinh sát của Công an huyện Yên Thành ập vào tóm gọn.

Tang vật thu giữ của vụ án.

Tại đây, hai đối tượng được xác nhận là Phan Bá Hùng (SN 1958) trú tại xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), và Nguyễn Văn Tú (SN 1980) ở xã Giang Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 9.600.000 đồng tiền mặt, 1 bộ quần áo sắc phục công an, 1 chiếc còng số 8 và còi của công an.

Tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để có tiền tiêu xài cá nhân, hai đối tượng thường mặc sắc phục ngành công an đến các nhà nghỉ trên địa bàn thực hiện “kiểm tra hành chính đột xuất”. Nếu phát hiện nhà nghỉ nào có vi phạm thì các đối tượng “lập biên bản tại hiện trường” và yêu cầu nộp phạt ngay lập tức. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã cưỡng đoạt nhiều lần tiền của các nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn huyện Yên Thành.

Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết: “Hành vi của hai đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng không những chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn mất uy tín của cán bộ ngành công an trong mắt quần chúng nhân dân. Hiện chúng tôi đang nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xửa lý nghiêm minh theo trình tự của pháp luật”.

Hai đối tượng trộm chó Nguyễn Thế Hữu và Nguyễn Văn Sang tại cơ quan điều tra.

* Trong một diễn biến khác, trước đó vào khoảng 20h ngày 25/9, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an huyện Yên Thành đã tóm gọn hai đối tượng có hành vi câu trộm chó là Nguyễn Thế Hữu (SN 1989) ở xã Nam Thành và Nguyễn Văn Sang (SN 1994) trú tại xã Bảo Thành; thu giữ tang vật là một chiếc xe mô tô, 1 con chó nặng 13kg và nhiều dụng cụ để thực hiện hành vi trộm chó.

Theo Nguyễn Tình - Lany Nguyễn (Dân trí)