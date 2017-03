Bắt 2 đối tượng lừa bán đồng đen giá 90 triệu USD

Ngày 29/6, Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã bắt tạm giam Võ Văn Chiến (SN 1955), ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc và Phạm Thế Hùng (tự Thép - SN 1976), ngụ ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên (An Giang) để làm rõ hành vi lừa đảo mua bán đồng đen, chiếm đoạt tài sản của bà Đặng Thị Kiểu, ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên (Kiên Giang).





Bà Kiểu được Hùng và Chiến giới thiệu có người phụ nữ tên Tuyết ở tỉnh Trà Vinh sở hữu cục đồng đen nặng khoảng 1,1 kg bán với giá 90 triệu USD và nếu mua được thì bán lại cho công ty “phóng xạ hạt nhân” của Mỹ với giá 150 triệu USD. Sau đó, hai đối tượng này bàn với bà Kiểu tìm mua bán lại hưởng chênh lệch.



Để tạo lòng tin với bà Kiểu, hai tên Chiến và Hùng đã tạo dựng nhiều kịch bản để moi tiền của bà Kiểu (khoảng 1 tỷ đồng), mỗi lần nhận tiền “đặt cọc” mua bán đồng đen, đều ghi giấy biên nhận và hẹn ngày giao hàng, tổ chức kiểm tra hàng.



Ngoài ra, hai tên này đều giới thiệu là “nhân viên tình báo”. Mặc dù không hiểu biết về đồng đen, thế nhưng trong mỗi lần kiểm tra hàng, Hùng đều xung phong nhận nhiệm vụ kiểm tra, nhưng thật sự bản thân Hùng cũng như tên Chiến đều biết rõ là không có đồng đen.



Hiện Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của hai đối tượng./.



Theo Lê Sen (TTXVN)

