Bắt 2 đối tượng nổ súng, bắn vỡ cửa kính để trả thù

Ngày 2-11, Công an quận Hà Đông cho biết đã phối hợp cùng Công an TP Hà Nội bắt giữ hai nghi phạm là Vũ Văn Sinh (33 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Quốc Phong (53 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 15 ngày 19-10, tại Văn phòng Tư vấn nhà đất Lộc Phát, đường Nhuệ Giang (Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ súng khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo đó, sáu đối tượng đeo khẩu trang đi trên ba xe máy, dùng súng bắn từ phía ngoài vào làm vỡ cửa kính của văn phòng này. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong có nhiều người nhưng may mắn không ai bị thương.



Sinh cùng đồng bọn bắn vỡ cửa kính của Văn phòng Lộc Phát để trả thù.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ. Sau một thời gian tập trung phá án, lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Sinh khai nhận trước đó, nhóm đối tượng do Bùi Đức Hậu (33 tuổi, trú Hà Đông) cầm đầu đã xảy ra mâu thuẫn, đánh năm nữ nhân viên phục vụ do Sinh quản lý.

Sinh đã bàn bạc với đồng bọn chuẩn bị ba khẩu súng (một khẩu súng bắn đạn hoa cải và hai khẩu colt xoay), đi xe máy, bịt khẩu trang đến Văn phòng Phát Lộc bắn vào cửa hàng với mục đích để trả thù nhóm Hậu.

Ngay sau khi gây án, Sinh đã mang hai khẩu súng colt đến gửi Nguyễn Quốc Phong, khẩu còn lại do các đối tượng đang bỏ trốn cất giấu.

Hiện tại Công an TP Hà Nội đang tiếp tục tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại.