Bắt 2 đối tượng nổ súng giết người gây xôn xao Hải Phòng

Đây là vụ án nghiêm trọng gây nhiều chú ý của dư luận TP này.

Trước đó, hồi 22 giờ 30 ngày 30-8, sau khi dự khai trương quán karaoke “5 sao” tại khu vực ngã tư Quán Toan (phường Quán Toan), hai nhóm thanh niên ở xã Đại Bản (huyện An Dương) và phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) đã xảy ra hỗn chiến. Thấy bạn bị chém, Bùi Văn Quý (31 tuổi, ngụ phường Quán Toan) gọi anh ruột là Bùi Đình Trọng ra giúp sức. Trọng vừa ra tới hiện trường thì bị một đối tượng trong nhóm thanh niên Đại Bản bắn vào ngực rồi tẩu thoát. Trọng tử vong sau đó.

Đến 0 giờ 30 ngày 3-9, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ hai đối tượng là Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) và Vũ Văn Thăng (23 tuổi, trú xã An Hưng, huyện An Dương). Qua lời khai của các đối tượng, công an đã thu giữ được khẩu K54 gây án bị vứt xuống sông Lạch Tray. Trước đó, lực lượng trinh sát cũng đã thu được khẩu K59 tham gia gây án. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.