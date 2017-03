Bắt 2 đối tượng trộm cắp ở chợ Cầu Mới

Bọn tội phạm thường đi từ 2 đối tượng trở lên, vờ va chạm giao thông rồi tạo cớ gây sự, nhằm thu hút sự chú ý của người bị hại về phía mình, tạo sơ hở cho đồng bọn móc túi, trộm cắp tài sản. Ngoài phương thức hoạt động nêu trên, các đối tượng phạm tội còn ngang nhiên giật tiền của khách đang thanh toán tại các khu vực kinh doanh buôn bán, rồi lớn tiếng “dạy khôn” người bị hại phải thận trọng khi cầm tiền, không được hớ hênh. Xong bài “lên lớp” người bị hại, chúng trả lại tiền cho họ sau khi đã dùng “tiểu xảo” rút lõi tiền. Có trường hợp người bị hại bị bọn tội phạm dùng thủ đoạn nêu trên để trộm cắp tới hàng triệu đồng, mà họ không hề biết. Chỉ đến khi về nhà, kiểm tra lại tiền mới biết đã bị bọn trộm cắp “qua mặt”.

Trước tình hình phức tạp trên, Công an phường Thượng Đình đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ Thanh Xuân cho lập kế hoạch đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm trộm cắp, móc túi ở địa bàn công cộng. Công an phường Thượng Đình đã lập danh sách các đối tượng có dấu hiệu hoạt động tội phạm tại khu vực chợ Cầu Mới và một số khu vực kinh doanh buôn bán nằm tại khu vực Ngã Tư Sở, để có kế hoạch đấu tranh. Bên cạnh đó, Ban chỉ Công an phường Thượng Đình cử các trinh sát hình sự mật phục tại các khu vực buôn bán ở Ngã Tư Sở, để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng hoạt động trộm cắp, móc túi lấy trộm tài sản của người đi đường.

6h10 ngày 8-9-2010, tổ công tác Công an phường Thượng Đình do Đại úy Phó trưởng CAP - Nguyễn Mạnh Hùng phụ trách, mật phục tại khu vực chợ Cầu Mới, đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Mai, SN 1962, trú tại tổ 16 Minh Khai - Hai Bà Trưng đang trộm cắp chiếc túi xách treo ở móc đeo hàng bên phải xe máy của một phụ nữ mua hoa tại chợ Cầu Mới. Tại thời điểm đó, Công an phường Thượng Đình đã phát hiện, bắt được Vũ Đình Cường, SN 1971, ở xóm Tân Lập, quận Hai Bà Trưng, đồng bọn của Mai đang điều khiển xe máy chờ sẵn ngoài đường Nguyễn Trãi, chờ Mai hành sự xong là cùng nhau tẩu thoát.

Theo Công an phường Thượng Đình cung cấp, cả 2 tên trộm đều có nhiều tiền án, tiền sự. Đối tượng Mai từng có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Đối tượng Cường đã có tiền án liên quan đến ma túy. Chúng khai nhận trước khi gây ra vụ trộm cắp túi xách của một phụ nữ ở chợ Cầu Mới vào sáng 8-9-2010, cũng tại khu vực này, Cường và Mai đã trộm cắp được 1 chiếc túi xách của một phụ nữ, bên trong có hơn 500 nghìn đồng.

Theo Hà Trang (ANTĐ)